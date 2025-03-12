Перед матчем в Ереване Olimpbet вспоминаеn, в какой атмосфере прошла предыдущая игра сборной Казахстана по футзалу.

Матч сборной Казахстана против Албании не обещал большой интриги. Однако, помимо происходящего на паркете, на трибунах дворца единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова царила очень теплая атмосфера. Компания Olimpbet , спонсор сборной Казахстана по футзалу, и сообщество «Футзал Казахстан» провели поздравительную акцию в преддверии 8 Марта.

Перед началом отборочного матча чемпионата Европы-2026 болельщицам на трибунах вручали тюльпаны. Такой жест внимания стал неожиданным и приятным сюрпризом для посетительниц арены.

На трибунах собрались женщины разных возрастов – от маленьких девочек до взрослых болельщиц, многие из которых пришли вместе с семьями. Несмотря на то, что футзал традиционно ассоциируется с мужской аудиторией, женская поддержка на этом матче была заметной.

Игра завершилась победой сборной Казахстана со счетом 4:2. Команда набрала десять очков и догнала лидера группы – Армению. И уже сегодня казахстанская сборная проведет решающий матч в Ереване.

Как напоминает Olimpbet , Казахстан одержал лишь одну разгромную победу в квалификации. Наша команда превосходит в классе всех соперников по группе, однако неубедительно выступает в отборе на чемпионат Европы.

Сборная сенсационно идет лишь на втором месте в квартете и рискует остаться на нем, если не победит в Ереване. Остается надежда на то, что казахстанские футзалисты смогут достойно выступить даже без домашней поддержки болельщиков.