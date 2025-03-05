Реклама
0

Какой футбол ждут Olimpbet в матчах Лиги чемпионов: ПСЖ – «Ливерпуль» и «Бавария» – «Байер»?

Забивной или осторожный?

ПСЖ – «Ливерпуль». 6 марта, 01:00 (время Астаны)

Одна из самых забойных пар на этой стадии турнира. В борьбе за путевку в четвертьфинал главного еврокубка жребий свел практически бессменного чемпиона Франции и главного претендента на титул в английской Премьер-лиге.

В двухраундовом споре эксперты Olimpbet несомненным фаворитом считают «Ливерпуль». Хотя в первом матче, который состоится в столице Франции, они видят шансы соперников почти равными и даже отдают небольшое предпочтение «Пари Сен-Жермен».

Команды по-разному прошли общий этап Лиги чемпионов. Англичане провели его отлично, проиграв только один матч, где выставили второй состав.

Французы же долгое время находились в нижней части таблицы, а на финише разделили места с 15 по 19, отстав от победителя на восемь баллов.

ПСЖ пришлось проводить первый раунд плей-офф ЛЧ, от которого «Ливерпуль», понятное дело, был освобожден. Но в 1/16 финала коллектив Луиса Энрике не встретил совершенно никакого сопротивления со стороны другого французского клуба – «Бреста», буквально проехавшись по нему катком. Счет 10:0 по сумме двух матчей говорит сам за себя.

Пути этих соперников пересекаются нечасто. В сезоне-1995/96 они сражались за выход в финал уже несуществующего Кубка Кубков, и тогда ПСЖ оказался немного сильнее, после чего «Сен-Жермен» выиграл трофей. А в розыгрыше ЛЧ-2018/19 команды уже были в одной группе Лиги чемпионов, обменявшись домашними победами. Примечательно, что тот розыгрыш Лиги чемпионов остался за «Ливерпулем».

Разгром «Бреста» сделал парижскую команду одной из самых результативных в ЛЧ-2024/25. Сейчас в ее активе 24 забитых голов – на семь больше, чем у мерсисайдцев. Зато у «Ливерпуля» заметно крепче оборона – пять пропущенных мячей против девяти у ПСЖ.

Аналитики Olimpbet склонны полагать, что в первой встрече между этими противниками будет превалировать атака – отличиться смогут и те, и другие, а общими усилиями команды сделают матч на «Парк де Пренс» «верховым».

А вот желтых карточек ожидается не очень много для столь важного сражения – не больше четырех.

«Бавария» – «Байер». 6 марта, 01:00

Поклонников немецкого футбола одолевают смешанные чувства. С одной стороны, одному из представителей Германии гарантирован пропуск в четвертьфинал Лиги чемпионов, с другой – вместе «Бавария» с «Байером» там точно не окажутся.

Эксперты Olimpbet сходятся во мнении, что у лидера Бундеслиги намного больше шансов продолжить борьбу за трофей. И видят в баварцах явного фаворита как по итогам двух встреч, так и, особенно, домашнего матча.

Безусловно, у мюнхенцев намного богаче опыт выступления на международной арене. Причем опыт этот удачный – только Лигу чемпионов баварцы выигрывали шесть раз. А в активе клуба из Леверкузена всего один европейский титул – завоеванный почти 40 лет назад Кубок УЕФА.

Однако если взять в расчет недавние выступления, то здесь у «Баварии» уже нет никакой форы. В прошлом году «красная машина» доехала лишь до полуфинала ЛЧ, тогда как «аспириновые» участвовали в решающей битве Лиги Европы, пусть ее и проиграли итальянской «Аталанте».

Да и на общем этапе Лиги чемпионов текущего сезона команда Хаби Алонсо выглядела увереннее, по его итогам обеспечив прямой выход в 1/8 финала. А коллективу Венсана Компани туда пришлось пробиваться через стыковые матчи с «Селтиком», которые баварцам дались очень непросто.

То же самое относится и к статистике взаимоотношений этих соперников. Общая – заметно в пользу баварцев, но в последнее время «Байеру» удалось заметно ее подправить.

У мюнхенцев с «фармацевтами» сейчас явно не складывается. Без побед «Бавария» проводит шесть матчей кряду, при этом в трех недавних было максимум два гола.

В любом случае нас ждет очень интересное противостояние из двух частей. В первой – аналитики Olimpbet считают явным фаворитом «Баварию», причем не только по счету, но и по угловым.

А британского форварда клуба из Мюнхена Харри Кейна они видят наиболее вероятным автором гола матча на «Альянц Арене».

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости спорта Казахстана в любимой соцсети
Главные новости
Казахстан из-за паводков перенес проведение Игр будущего с 2025-го на 2026 год
226 апреля 2024, 20:55
Шавкат Рахмонов о дебюте Алмахана в UFC: «Показал казахский характер, сильный пацан»
4 марта 2024, 17:33
Морозов о поражении Алмахана в бою с Нурмагомедовым: «Теперь Бекзату нужно сделать выводы»
14 марта 2024, 14:16
Махмуд Сабырхан о победе в отборе на Олимпиаду: «Соперник оказался непростым»
4 марта 2024, 14:07
Жумагулов о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Уровни у соперников были разные»
4 марта 2024, 13:33
Гаджиев: «Алмахан прыгнул выше головы, навязав Умару Нурмагомедову бой»
4 марта 2024, 09:53
Исмагулов о бое с Вартаняном: «Я должен обуздать свой страх»
3 марта 2024, 13:25
Жумагулов о бое Максум – Джонсон: «Угловые в команде Азата несли полный бред»
3 марта 2024, 09:51
Алджамейн Стерлинг о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Умар хорошенько его поджарил»
3 марта 2024, 09:37
Умар Нурмагомедов: «Думал, что финиширую этого парня, но он слишком силен»
3 марта 2024, 09:29
Ко всем новостям
Последние новости
Какую атмосферу ждать на трибунах в матче между сборными Казахстана и Албании 7 марта? Рассуждение Olimpbet
сегодня, 08:25Реклама
Акция «1xPunch» к UFC 313 1xPunch от 1XBET
сегодня, 07:55Реклама
BETCITY назвал фаворита первого матча «Бавария» – «Байер» в 1/8 финала ЛЧ
вчера, 14:08Реклама
«Ливерпуль» выиграл 7 из 8 матчей в ЛЧ. BETCITY оценил шансы мерсисайдцев победить «ПСЖ»
вчера, 12:00Реклама
Чего ждать от мадридского дерби в Лиге чемпионов? Аналитика Olimpbet
4 марта, 14:52Реклама
«Реал» – «Атлетико»: игроки BETCITY назвали фаворита первого матча 1/8 финала ЛЧ
4 марта, 08:42Реклама
«Барселона» летит к титулу, Аналитика Olimpbet на главные футбольные события выходных в Ла Лиге и Серии А
2 марта, 12:15Реклама
Капе – Алмабаев: бетторы BETCITY назвали фаворита главного боя UFC Fight Night 253
1 марта, 11:30Реклама
Битва за лидерство в Серии А и «атлетическое» дерби в Ла Лиге. Аналитика Olimpbet
1 марта, 08:00Реклама
«Наполи» – «Интер»: бетторы BETCITY оценили шансы команды Конте обыграть лидера Серии А
28 февраля, 16:50Реклама