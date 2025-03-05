Какой футбол ждут Olimpbet в матчах Лиги чемпионов: ПСЖ – «Ливерпуль» и «Бавария» – «Байер»?

Забивной или осторожный?

ПСЖ – «Ливерпуль». 6 марта, 01:00 (время Астаны)

Одна из самых забойных пар на этой стадии турнира. В борьбе за путевку в четвертьфинал главного еврокубка жребий свел практически бессменного чемпиона Франции и главного претендента на титул в английской Премьер-лиге.

В двухраундовом споре эксперты Olimpbet несомненным фаворитом считают «Ливерпуль». Хотя в первом матче, который состоится в столице Франции, они видят шансы соперников почти равными и даже отдают небольшое предпочтение «Пари Сен-Жермен».

Команды по-разному прошли общий этап Лиги чемпионов. Англичане провели его отлично, проиграв только один матч, где выставили второй состав.

Французы же долгое время находились в нижней части таблицы, а на финише разделили места с 15 по 19, отстав от победителя на восемь баллов.

ПСЖ пришлось проводить первый раунд плей-офф ЛЧ, от которого «Ливерпуль», понятное дело, был освобожден. Но в 1/16 финала коллектив Луиса Энрике не встретил совершенно никакого сопротивления со стороны другого французского клуба – «Бреста», буквально проехавшись по нему катком. Счет 10:0 по сумме двух матчей говорит сам за себя.

Пути этих соперников пересекаются нечасто. В сезоне-1995/96 они сражались за выход в финал уже несуществующего Кубка Кубков, и тогда ПСЖ оказался немного сильнее, после чего «Сен-Жермен» выиграл трофей. А в розыгрыше ЛЧ-2018/19 команды уже были в одной группе Лиги чемпионов, обменявшись домашними победами. Примечательно, что тот розыгрыш Лиги чемпионов остался за «Ливерпулем».

Разгром «Бреста» сделал парижскую команду одной из самых результативных в ЛЧ-2024/25. Сейчас в ее активе 24 забитых голов – на семь больше, чем у мерсисайдцев. Зато у «Ливерпуля» заметно крепче оборона – пять пропущенных мячей против девяти у ПСЖ.

Аналитики Olimpbet склонны полагать, что в первой встрече между этими противниками будет превалировать атака – отличиться смогут и те, и другие, а общими усилиями команды сделают матч на «Парк де Пренс» «верховым».

А вот желтых карточек ожидается не очень много для столь важного сражения – не больше четырех.

«Бавария» – «Байер». 6 марта, 01:00

Поклонников немецкого футбола одолевают смешанные чувства. С одной стороны, одному из представителей Германии гарантирован пропуск в четвертьфинал Лиги чемпионов, с другой – вместе «Бавария» с «Байером» там точно не окажутся.

Эксперты Olimpbet сходятся во мнении, что у лидера Бундеслиги намного больше шансов продолжить борьбу за трофей. И видят в баварцах явного фаворита как по итогам двух встреч, так и, особенно, домашнего матча.

Безусловно, у мюнхенцев намного богаче опыт выступления на международной арене. Причем опыт этот удачный – только Лигу чемпионов баварцы выигрывали шесть раз. А в активе клуба из Леверкузена всего один европейский титул – завоеванный почти 40 лет назад Кубок УЕФА.

Однако если взять в расчет недавние выступления, то здесь у «Баварии» уже нет никакой форы. В прошлом году «красная машина» доехала лишь до полуфинала ЛЧ, тогда как «аспириновые» участвовали в решающей битве Лиги Европы, пусть ее и проиграли итальянской «Аталанте».

Да и на общем этапе Лиги чемпионов текущего сезона команда Хаби Алонсо выглядела увереннее, по его итогам обеспечив прямой выход в 1/8 финала. А коллективу Венсана Компани туда пришлось пробиваться через стыковые матчи с «Селтиком», которые баварцам дались очень непросто.

То же самое относится и к статистике взаимоотношений этих соперников. Общая – заметно в пользу баварцев, но в последнее время «Байеру» удалось заметно ее подправить.

У мюнхенцев с «фармацевтами» сейчас явно не складывается. Без побед «Бавария» проводит шесть матчей кряду, при этом в трех недавних было максимум два гола.

В любом случае нас ждет очень интересное противостояние из двух частей. В первой – аналитики Olimpbet считают явным фаворитом «Баварию», причем не только по счету, но и по угловым.

А британского форварда клуба из Мюнхена Харри Кейна они видят наиболее вероятным автором гола матча на «Альянц Арене».