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«Ордабасы» встретится с «Елимаем». Поддержите команду в заключительном матче сезона!

«Ордабасы» сыграет с «Елимаем» в последнем туре Olimpbet QFL Премьер-лиги.

Матч пройдет в воскресенье, 10 ноября, в 14:00 по местному времени на стадионе «Центральный» имени Хаджимукана Мунайтпасова.

«Ордабасы» подходит к концовке чемпионата на пятом месте в турнирной таблице, обладая 39-ю очками. «Елимай» же расположился на строчку ниже, набрав 37 очков. Приходите поддержать команду в заключительном туре!

Подробнее о том, где купить билеты, можно найти по ссылке.

Опубликовано: Sports
logoОрдабасы
натив
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