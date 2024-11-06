Итоговый турнир WTA: Соболенко раскатает Рыбакину?

В Эр-Рияде сегодня пройдут заключительные матчи фиолетовой группы. Сильнейшая теннисистка Казахстана досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф, но это не делает ее матч менее принципиальным.

Арина Соболенко (Беларусь) – Елена Рыбакина (Казахстан). 6 ноября, 20:00 (время Астаны)

Елене Рыбакиной, четвертой теннисистке в рейтинге WTA, сегодня в соперницы досталась первая ракетка мира. Эксперты Olimpbet называют казахстанку аутсайдером – мотивации на турнир она уже не имеет.

26-летняя Арина Соболенко, первый номер WTA, выиграла два предыдущих матча фиолетовой группы, причем оба в двух партиях. Именно белоруска является главной фавориткой на победу в итоговом турнире.

К слову, на победы стимулирует и внушительный призовой фонд. Участница, которая выиграет все свои матчи, ни разу не оступившись по ходу соревнований, заработает свыше 5 миллионов долларов.

Соболенко сейчас на пути к этому. В первом матче фиолетовой группы она обыграла Циньвэнь Чжэн Чжэн (6:3, 6:4), а затем выбила Ясмин Паолини (6:3, 7:5).

25-летняя Елена Рыбакина подошла к итоговому турниру WTA в статусе пятой ракетки мира. Занять более высокие позиции ей помешало нестабильное выступление и длительный перерыв, во время которого теннисистка восстанавливалась физически и морально.

Казахстанка вернулась на корт под руководством нового тренера, экс-наставника Новака Джоковича и известного в прошлом игрока – Горана Иванишевича. Хорватский специалист, который лишь в этом году завершил сотрудничество со знаменитым сербом, признался, что у него были разные предложения, но выбор пал на Рыбакину из-за ее стиля игры и потенциала.

Конечно, неделя, которую длится сотрудничество, это слишком короткий срок, чтобы раскрыть потенциал игрока. В двух матчах фиолетовой группы Елена потерпела поражения – от Ясмин Паолини (6:7 (5:7), 6:4) и Циньвэнь Чжэн Чжэн (6:7 (4:7), 6:3, 1:6). То есть казахстанка уступила всем, кого обыграла белоруска.

Соболенко уже гарантировала себе участие в плей-офф, куда выходят по два человека от группы. Кроме того, в случае победы над Рыбакиной, она совершенно точно завершит сезон в звании первой ракетки мира.

В Туре Рыбакина, будучи в хорошей форме, считается чуть ли не единственной, кто способен соперничать в мощи с Соболенко. Казахстанка играет активно, стараясь не затягивать розыгрыши. Но, когда она не в форме, а сейчас Лена, очевидно, не блещет, то допускает много невынужденных ошибок.

Соболенко же, напротив, к концу сезона стала еще быстрее и активнее у сетки. Аналитики Olimpbet считают, что сегодня белоруска выиграет в двух сетах.

Ясмин Паолини (Италия) – Циньвэнь Чжэн Чжэн (Китай). 6 ноября, 17:30

Другая путевка в полуфинал от фиолетовой группы будет разыграна между этими теннисистками. И, несмотря на рейтинг WTA, Olimpbet отдают предпочтение представительнице Китая.

Обе теннисистки в предыдущих турах проиграли Арине Соболенко и обыграли Елену Рыбакину. 28-летняя Паолини, четвертая ракетка мира, сначала расправилась с казахстанкой (7:6 (7:5), 6:4), а затем уступила белоруске (3:6, 5:7).

22-летняя Циньвэнь, седьмая строчка WTA, наоборот сначала проиграла белоруске (3:6, 4:6), а после этого обыграла казахстанку (7:6 (7:4), 3:6, 6:1). Обе теннисистки могут войти в топ-3 при определенных раскладах на итоговом турнире, что и для одной, и для другой станет максимумом.

Паолини – единственная из топовых теннисисток, кто не отличается высоким ростом. Из-за этого ей приходится много выкладываться на корте, в том числе больше бегать, но ее удары являются неудобными для многих, например, для той же Рыбакиной.

А вот китаянка, победительница Олимпиады-2024, проблем с этой соперницей никогда не испытывает. Циньвэнь часто открывается, что используют более мощные теннисистки, но Паолини ключ к победе над ней пока не подобрала, проиграв все очные встречи.

В последний раз соперницы встречались на корте месяц назад в четвертьфинале хардового турнира в Ухане. Тогда китаянка выиграла в трех сетах (6:2, 3:6, 6:3). Аналитики Olimpbet предполагают, что и сегодня Циньвэнь отдаст сопернице одну партию.