«Ордабасы» сыграет с «Женисом». Команде нужна ваша поддержка на стадионе!
Матч пройдет в субботу, 27 сентября, в 18:00 по местному времени на стадионе «Центральный» имени Хаджимукана Мунайтпасова.
До конца чемпионата осталось три тура: «Ордабасы» на данный момент лидирует в таблице, набрав 39 очков. «Женис» же идет на 11-м место, обладая 20-ю очками. Приходите поддержать команду в домашнем матче!
Подробнее о том, где купить билеты, можно найти по ссылке.
Опубликовано: Sports
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