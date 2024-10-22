«Ордабасы» сыграет с «Женисом». Команде нужна ваша поддержка на стадионе!

Матч пройдет в субботу, 27 сентября, в 18:00 по местному времени на стадионе «Центральный» имени Хаджимукана Мунайтпасова.

До конца чемпионата осталось три тура: «Ордабасы» на данный момент лидирует в таблице, набрав 39 очков. «Женис» же идет на 11-м место, обладая 20-ю очками. Приходите поддержать команду в домашнем матче!

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