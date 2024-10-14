Жаркий понедельник в Лиге наций!

Аналитика Olimpbet на матчи Германия – Нидерланды и Бельгия – Франция.

Германия – Нидерланды. 14 октября, 23:45 (время Астаны)

Бундесманшафт единолично возглавляет таблицу третьего квартета элитного дивизиона, набрав семь очков в трех матчах. «Оранжевые» с пятью баллами в активе занимают вторую строчку.

Единственную осечку в Лиге наций сборная Германии допустила пока в выездном матче как раз со своим главным конкурентом. Игра, состоявшаяся 10 сентября в Амстердаме, завершилась боевой ничьей 2:2.

В ответной встрече, которая пройдет в Мюнхене, эксперты Olimpbet полагают, что у немцев шансов на благоприятный исход значительно больше.

Между тем, нельзя не отметить такой весьма неожиданный факт: Бундестим еще никогда не обыгрывала Нидерланды на своем поле в официальных матчах.

Да, было много домашних побед в товарищеских встречах и в тех случаях, когда немцы выступали в статусе хозяев на крупных турнирах вроде чемпионатов мира или Европы. Однако что касается отборочных циклов ЧЕ и ЧМ, а также Лиги наций, то Германия в родных стенах играет с Нидерландами очень неудачно.

Но на этот раз, по мнению аналитиков Olimpbet , команда Юлиана Нагельсмана – однозначный фаворит практически по всем статистическим показателям.

У сборной Германии сейчас действительно очень сбалансированный состав. А у «оранжевых» на «Альянц Арене» из-за дисквалификации не сможет сыграть основной защитник Вирджил ван Дейк, удаленный в матче прошлого тура против Венгрии.

Тем не менее, про статистику, которая, как известно, знает все, забывать немцам ни в коем случае нельзя.

Бельгия – Франция. 14 октября, 23:45

Ни одна из этих сборных не может похвастать лидерством в своей группе, которую возглавляют итальянцы. И вряд ли «скуадра адзурра» по итогам четвертого тура покинет верхнюю строчку, учитывая, что ей предстоит домашняя встреча с безнадежными аутсайдерами из Израиля.

А вот в споре «красных дьяволов» и «трехцветных» определится команда, которая продолжит борьбу за победу в квартете. И в этом противостоянии эксперты Olimpbet не видят явного фаворита, отдавая небольшое предпочтение французам. И это несмотря на то, что им предстоит выездная встреча.

Бельгийцы в последнее время очень неудачно играют против соседей. Подряд они имеют четыре поражения, причем все – в официальных матчах. А тут еще и несколько лидеров «красных дьяволов» отказались от вызова под знамена национальной команды. Тибо Куртуа, Кевин Де Брейне и Ромелу Лукаку не желают выступать за сборную Бельгии, пока ее возглавляет Доменико Тедеско.

Тем не менее, Франции вряд ли стоит заранее праздновать успех, бельгийцы точно дадут им бой. Несколько дней назад они отыграли два мяча в гостях у итальянцев, добившись ничейного исхода 2:2.

Так что нет ничего удивительного в том, что аналитики Olimpbet оценивают шансы соперников на успех приблизительно равными. Причем не только в том, что касается результата матча, но и по таким показателям, как угловые и даже желтые карточки.

Источник: Olimpbet Arena