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Алға, Қазақстан! Очередной судьбоносный матч нашей команды на ЧМ

30 сентября на мировом первенстве по футзалу определятся последние полуфиналисты турнира. О шансах сборной Казахстана – в аналитике Olimpbet.

Казахстан – Аргентина. 30 сентября, 20:00 (время Астаны).

В первом раунде плей-офф казахстанцы сотворили настоящий подвиг, выбив из розыгрыша действующих чемпионов мира из Португалии. Но теперь команду под руководством бразильского тренера Кака ждет не менее серьезное испытание. Сборная Аргентины завоевывала титул в 2016-м году, а на прошлом мундиале дошла до финала.

Однако, по мнению экспертов Olimpbet, у Казахстана шансов на успех ничуть не меньше, чем у грозных южноамериканцев, они выглядят абсолютно равными.

«Альбиселесте» без каких-либо проблем преодолели групповую стадию турнира в Узбекистане, набрав девять очков в трех матчах. В 1/8-й финала аргентинцы не встретили особого сопротивления со стороны хорватов, всухую обыграв их 2:0.

По большому счету, Казахстан станет первым топовым противником для Аргентины на этом чемпионате. Небольшим подспорьем для нашей сборной может стать то обстоятельство, что перед очной встречей с южноамериканцами она имела на сутки больше для восстановления сил.

Как бы то ни было, пусть победит сильнейший, которого аналитики Olimpbet в этом споре не видят. А мы изо всех сил будем болеть за сборную Казахстана и верить в нее.

Алға, Қазақстан!

Франция – Парагвай. 30 сентября, 17:30

Пожалуй, слабейшая пара четвертьфиналистов ЧМ-2024. Франция с Парагваем вышли в 1/8-ю финала из не самых сильных групп, но на первой же стадии плей-офф столкнулись с серьезными проблемами.

«Трехцветные» лишь в самой концовке основного времени обеспечили себе преимущество в сражении с Таиландом (5:2), забив два мяча уже в пустые ворота азиатской команды.

А южноамериканцы, уступая по ходу встречи с Афганистаном, и вовсе добились победы лишь в овертайме (2:1 ОТ).

Стоит отметить, что ни Парагвай, ни Франция ранее ни разу не пробивалась в полуфинал футзального мундиаля, а «трехцветные» вообще впервые квалифицировались в финальную стадию ЧМ. Так что для любой из этих сборных победа в ближайшем матче станет поистине исторической.

И аналитики Olimpbet склоняются к тому, что явного фаворита в этой битве нет, отдавая символическое преимущество европейцам.

Опубликовано: Александр Алферьев
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