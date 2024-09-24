«Ордабасы» встретится с «Тураном». Поддержите команду в домашнем матче!
В 22-м туре Olimpbet QFL Премьер-лиги «Ордабасы» сыграет с «Тураном».
Матч пройдет в пятницу, 27 сентября, в 19:00 по местному времени на стадионе «Центральный» имени Хаджимукана Мунайтпасова.
После 21-го тура «Ордабасы» находятся на четвертой строчке с 33-я очками. «Туран» же занимает 11-е место, имея в активе 19 очков. Приходите на стадион поддержать команду в домашнем матче!
Подробнее о том, где купить билеты, можно найти по ссылке.
Опубликовано: Sports
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