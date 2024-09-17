«Ордабасы» принимает «Астану». Приходите на домашний матч поддержать команду!

«Ордабасы» встретится с «Астаной» в 21-м туре Olimpbet QFL Премьер-лиги.

Матч пройдет в воскресенье, 22 сентября, в 19:00 по местному времени на стадионе «Центральный» имени Хаджимукана Мунайтпасова.

«Ордабасы» после победы над «Атырау» поднялся на третью строчку в чемпионате, обладая 33-я очками. «Астана» же идет на седьмом месте и побеждает в трех последних матчах. Поддержите команду на стадионе!

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