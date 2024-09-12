«Ордабасы» встречается с «Атырау». Поддержите команду на стадионе!

В 20 туре Olimpbet QFL Премьер-лиги «Ордабасы» сыграет с «Атырау».

Матч пройдет в воскресенье, 15 сентября, в 19:00 по местному времени на стадионе «Центральный» имени Хаджимукана Мунайтпасова.

«Ордабасы» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей дома и занимает четвертую строчку чемпионата. «Атырау» же находится на седьмом месте и не проигрывает в 8 из 10 последних матчей. Приходите поддержать команду в домашнем матче!

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