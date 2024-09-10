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Аналитика Olimpbet на матч Нидерланды – Германия: ждем голевой фейерверк?

10 сентября пройдет интереснейшая встреча в рамках Лиги наций. Болельщики вправе надеяться на зрелищный и результативный футбол.

Нидерланды – Германия. 10 сентября, 23:45 (время Астаны)

Вне всяких сомнений, центральное событие всего игрового дня в Лиге наций. Футбольное сражение голландцев с немцами – практически гарантированное зрелище. Крайне любопытно будет понаблюдать за ними и на этот раз, особенно на фоне разгромных побед, одержанных обеими сборными в стартовом туре.

Нидерланды и Германия тремя днями раньше забили по пять мячей в ворота боснийцев и венгров соответственно. Но если «оранжевые» и в свои парочку пропустили (5:2), то Бундестим отыграла на ноль (5:0).

В их очном споре эксперты Olimpbet вообще не видят фаворита. В последнее время соседи действительно играют друг с другом с переменным успехом. Из шести предыдущих матчей каждая из сторон выиграла по две встречи, и столько же раз фиксировался мирный исход. Общая же статистика заметно в пользу немцев.

У сборной Германии после Евро-2024 сразу несколько прославленных ветеранов завершили свои карьеры. Но это обстоятельство, судя по матчу с Венгрией, никак не повлияло на силу коллектива Юлиана Нагельсманна. Этот тренер продолжил работу со сборной даже после вылета команды в четвертьфинале чемпионата Европы.

У Нидерландов же остался прежним и главный тренер, Рональд Куман, и не изменилась основная обойма игроков. В общем, ждем увлекательнейшего сражения на арене имени Йохана Кройфа в Амстердаме, в котором аналитики Olimpbet считают шансы соперников абсолютно равными.

Чехия – Украина. 10 сентября, 23:45

Чехи с украинцами тоже выступали на недавно завершившемся чемпионате Европы. И так же никаких лавров там не снискали. Причем ни те, ни другие даже не смогли выйти в плей-офф.

Отвратительно обе сборные начали и розыгрыш Лиги наций. Украина проиграла Албании, ведя по ходу матча 1:2. Чехия была разгромлена командой Грузии со счетом 4:1, уйдя от «сухого» поражения лишь незадолго до финального свистка.

Любопытно, что коллектив Сергея Реброва принимал албанских «орлов» в Праге, где теперь ему предстоит провести выездную игру с Чехией, только уже на другом стадионе. И эксперты Olimpbet полагают, что шансы хозяев на успех более предпочтительны.

Эти противники провели между собой два официальных матча, причем оба – в одном из розыгрышей Лиге нацией, и оба они завершились в пользу украинцев. Было это шесть лет назад, а теперь аналитики Olimpbet фаворитами считают уже сборную Чехии.

Источник: Olimpbet Arena

Опубликовано: Александр Алферьев
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