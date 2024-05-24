Финал Лиги Чемпионов. Мнение экспертов

Эпический момент пришел! Сильнейшие представители футбола сойдутся в грандиозном финале Лиги Чемпионов в ночь на 02 июня, чтобы определить кто заслужит звание чемпиона Европы!

В одном углу поля стоят короли футбола – «Реал Мадрид», неукротимые, неоспоримые, с историей величия, которая разжигает сердца фанатов по всему миру.

А в другом углу выходит «Боруссия Дортмунд», символизируя неудержимую страсть, командную игру и стремление к победе. Их воля к победе превращает каждый матч в настоящую сагу.

Стадион “Уэмбли” готовится к величайшему спектаклю, миллионы фанатов на весь мир с нетерпением ждут этого момента, когда два коллектива встретятся в поединке за славу, честь и титул чемпиона.

Главный вопрос: кто победит? Но под конец сезона появился ещё один. Кто победит: Ройс, заканчивающий карьеру в “Боруссии” или Кроос, заканчивающий карьеру в принципе?

Легенды клуба рвутся в финал ЛЧ, понимая, что это последний шанс на трофей Лиги Чемпионов со своими клубами. “Боруссия” явный аутсайдер финала, как в принципе и любой клуб, встречающийся с “Реалом” в течение сезона. Но не стоит ставить на испанцев здесь и сейчас. Не всё так однозначно. Да, у “Реала” больше опыта, ведь не зря они являются многократными чемпионами Лиги Чемпионов. Да, мадридцы лучше проводят сеон и выглядят сильнее. Да, игроки в превосходной форме и решают матчи вне зависимости от сложности.

Есть фактор, который очень сильно выделяется на фоне всех плюсов “Реала”. Заряженность “Боруссии” на финал будет в разы выше, чем у испанской команды. Повод простой – Марко Ройс. Его величие и значимость в раздевалке не поддается сомнению. В рамках прошлогоднего проигрыша в последнем матче Бундеслиге, когда было необходимо всего лишь победить “Майнц”, команда сыграла вничью. Это стало трагедией для всего Дортмунда. Но всем было жалко лишь одного игрока. “Марко Ройс, мой любимый Марко Ройс. Он снова не чемпион Германии”, – мем, который стал известен даже тем, кто не следит за футболом. Сокомандники утешали Марко после матча, ведь его обида за поражение была сильнее, чем у кого-либо.

Вероятно, что именно фактор Ройса станет судьбоносным в этом матче. Но не стоит забывать, что у “Боруссии” есть игроки, которым есть что доказать как минимум самим себе. Санчо, который вернулся в Дортмунд после “Манчестер Юнайтед” и аналогичный Забитцер, который также провел плохую часть карьеры в стане “манкунианцев”. Игроки после таких провалом в карьере, очень часто теряют веру в себя, но именно выход в финал может дать прилив сил, необходимых для победы.

Несмотря на все факторы, указывающие на хорошие шансы для “Боруссии”, мнение аналитиков компании 1xBet неутешительны. Победа “Боруссии” в основное время оценивается в 5.44 коэффициента. На “Реал” эксперты дали 1.67, что по нашему мнению выглядит очень внушительной заявкой на победу в финале.

На победу в турнире в целом (учитывая дополнительное время и возможную серию пенальти) мнение аналитиков компании 1xBet ещё сильнее порезало коэффициенты на успех “Реала” – 1.3. Немецкий коллектив оценили в 3.4 коэффициента.

Наш прогноз: мы хотим рискнуть и поверить в сказку Марко Ройса. Один из главных неудачников современного футбола побеждает в Лиге Чемпионов в своем последнем матче за “Боруссию”. Звучит прекрасно! Кто станет обладателем кубка – Боруссия за 3.4 коэффициента.

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