Шац, Шац, Шац, Everybody!

Вышел в свет фильм, посвященный одному из самых любимых в Казахстане футболистов.

Новая документальная лента «По душам с Игорем Шацким» рассказывает историю вратаря ФК «Актобе» и сборной Казахстана. В фильме показаны разные аспекты его жизни: от детства до достижения профессиональных высот, а также то, какую роль в его становлении сыграла семья голкипера.

Как рассказал Валерий Ситало, тренер по вратарям «Актобе», по началу в Игоря никто из главных тренеров не верил. Однако Игорь сумел доказать свою состоятельность, настойчиво преодолевая преграды на своем пути.

Юрий Каплаух, первый тренер Шацкого, вспоминает, что Игорь, будучи мальчиком, самостоятельно пришел на тренировку, приписав себе два года, чтобы его взяли сразу в старшую группу.

Большое внимание в фильме уделено семье Игоря. Его мама, Галина Владимировна, рассказала о характере маленького Игоря, а также об его ухаживаниях за будущей женой Алесей. Сам же Игорь раскрывается как семьянин – особое место в его сердце занимают супруга и дети.

Кроме того, в фильме показана встреча Игоря с воспитанниками детской футбольной школы «Самрук» в селе Мухаметжана Туймебаева. Там он пообщался с юными спортсменами и дал им возможность забить гол вратарю национальной сборной.

В фильме «По душам с Игорем Шацким» звучит главный посыл футболиста: какими бы ни были начальные условия, благодаря целеустремленности можно добиться желаемого и стать главным вратарем сборной страны.