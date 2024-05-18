«Ордабасы», вылетев из Кубка из-за «Актобе», жаждет реванша: каковы шансы?

Центральный матч девятого тура Olimpbet-Чемпионата Казахстана – в котировках букмекеров.

«Актобе» (Актобе) – «Ордабасы» (Шымкент). 18 мая, 19:00 (время Астаны)

Восьмого мая эти соперники сражались друг с другом в четвертьфинале Кубка Казахстана. Та драматичная шымкентская встреча завершилась волевой победой «Актобе» со счетом 2:1, причем все три мяча были забиты в дополнительное время.

Спустя десять дней «красно-белые» примут «Ордабасы» уже на своем поле, а игра состоится в рамках девятого тура чемпионата страны. К ней хозяева подходят в статусе лидеров таблицы, тогда как южане располагаются лишь на пятой строчке.

Однако между ними всего два очка разницы, поэтому в случае победы «Ордабасы» будет стоять уже выше своего ближайшего соперника. Впрочем, выиграть шымкентцам у «Актобе» будет очень и очень сложно. Они не могут это сделать на протяжении семи матчей.

А на выезде «Орда» не побеждала «красно-белых» с сезона-2019, когда они вылетели из Премьер-лиги, а руководил «Актобе» в то время… нынешний главный тренер «Ордабасы» Александр Седнев.

Аналитики Olimpbet склоняются к тому, что у хозяев и на этот раз намного больше шансов на благоприятный исход: П1 – 2.05, Х – 3.15, П2 – 3.79.

При этом наиболее вероятный счет матча в Актобе, по мнению букмекера № 1 в Казахстане, ничья 1:1 с кэфом 5.6.

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«Атырау» (Атырау) – «Астана» (Астана). 18 мая, 17:00

Столичный клуб приедет в гости к «нефтяникам» злым на весь мир после досадно упущенной победы над «Кайсаром». Команда Григория Бабаяна позволила сравнять счет кызылординцам на третьей компенсированной минуте.

Но легко семикратным чемпионам Казахстана в Атырау точно не будет, о чем свидетельствует статистика последнего времени. Два предыдущих визита «Астаны» в этот город привели к ничейным результатам, а в минувшем сезоне столичные не смогли обыграть атыраусцев и на своем поле – 0:0.

Но есть для гостей и хорошая новость: дисквалификация полузащитника Исламбека Куата сокращена до одного матча, поэтому в игре с коллективом Виталия Жуковского системообразующий футболист «Астаны» сможет принять участие.

Голы обеим командам на старте сезона даются с неимоверным трудом, поэтому неудивительно, что эксперты Olimpbet сходятся во мнении, что мачт на стадионе «Мунайшы» будет «низовым»: Тот (2.5) М – 1.59, Б – 2.27.

Что касается исхода встречи, то букмекер № 1 в Казахстане ее явным фаворитом видит «Астану»: П1 – 3.35, Х – 3, П2 – 2.28.

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