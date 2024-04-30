Гранды в полуфинале: ожидания от матча «Бавария» – «Реал»

В последний день апреля в Мюнхене стартует полуфинальный раунд Лиги чемпионов.

«Бавария» (Германия) – «Реал Мадрид» (Испания). 1 мая, 00:00 (время Астаны)

С 2012-го по 2018-й год эти соперники провели между собой четыре двухраундовых противостояния в Лиге чемпионов, причем три из них пришлись на ту же самую стадию, где им предстоит встретиться сейчас – полуфинал главного еврокубка.

«Бавария» вышла победителем только в одном из этих сражений – самом первом, затем каждый раз успех был на стороне «Реала». И вот что примечательно: во всех трех случаях «галактикос», пройдя мюнхенцев на пути к финалу ЛЧ, становились обладателем титула. Это происходило в сезонах 2013/14, 2016/17 и 2017/18.

Навстречу новой дуэли турнирный путь у самых титулованных клубов Германии и Испании получился довольно тернистым. В предыдущем раунде плей-офф их соперниками были английские гранды, у «Баварии» – «Арсенал», у «Реала» – «Манчестер Сити».

И если мюнхенцам все же хватило 180-ти минут основного времени для преодоления сопротивления «канониров», то мадридцам, чтобы пройти «горожан», пришлось сыграть дополнительные полчаса овертайма, а затем и провести серию пенальти.

К слову, убрав с дороги манкунианцев, «сливочные» сами стали главными претендентами на победу в ЛЧ-2023/24. Коэффициент на то, что «королевский клуб» в этом сезоне в 15-й раз выиграет Лигу чемпионов, составляет 2.4. «Красная машина» в рейтинге букмекеров едет на третьем месте, уступая ПСЖ, но опережая соотечественников из дортмундской «Боруссии».

К очной схватке противники подходят, почти не думая о решении задач во внутренних соревнованиях. «Баварии» уже ничто не поможет отстоять титул в Бундеслиге, «Реалу» вряд ли кто-то помешает вернуть себе звание сильнейшего клуба Примеры. Так что команды Томаса Тухеля и Карло Анчелотти целиком и полностью могут сосредоточиться на предстоящей битве в Лиге чемпионов.

Эксперты Olimpbet полагают, что в первом матче шансы соперников на успех приблизительно равны, отдавая небольшое предпочтение немецкому гранду: П1 – 2.48, Х – 3.68, П2 – 2.78.

Но вот что касается исхода двухраундового спора, то в нем букмекер № 1 в Казахстане безусловным фаворитом считает мадридцев: проход «Баварии» – 2.56, проход «Реала» – 1.51.

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Источник: Olimpbet Arena