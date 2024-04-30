Долгожданная встреча старых знакомых в полуфинале Лиги чемпионов.

Это уже шестой год, как «Реал» и «Бавария» не встречались на поле. Интересно, что их последняя встреча также произошла в полуфинале Лиги чемпионов. В 2018 году «Реал» под руководством Зинедина Зидана и «Бавария» под командованием Юппа Хайнкеса провели два очень равных матча, но мадридская команда всё же сумела выиграть благодаря своей магии. Хотя «Короли» выглядели не лучше, им удалось одержать минимальную победу в Мюнхене, а затем сохранить это преимущество в Мадриде со счётом 2:2

В начале игры в Мюнхене обычно активизируется команда из Мадрида, как это происходило в двух последних матчах плей-офф. В обоих случаях они одерживали победу со счётом 1:2. Хотя главные участники этих встреч, такие как Роналду, Бензема и Асенсио, больше не играют за мадридцев, на смену им пришли новые игроки, готовые вносить свой вклад. Винисиус и Родриго проявили больше уверенности и спокойствия на поле. Беллингем продолжает впечатлять своим профессионализмом и преданностью к делу на протяжении всего сезона. Хотя «Бавария» прошла «Арсенал» в предыдущем раунде, это произошло из-за неопытности команды Микеля Артеты. Однако «Реал» не даст себя победить даже на чужом поле в Мюнхене.

Несмотря на это, по мнению экспертов Winline «Бавария» смотрится сильнее «Реала»: П1 – 2.43, X – 3.65, П2 – 2.85. Регистрируйся, ставь, играй!