Матчи «Манчестер Сити» с «Реалом» и «Баварии» против «Арсенала» – в раскладах Olimpbet

Ближайшей ночью станет полностью известен состав полуфиналистов главного футбольного еврокубка.

«Манчестер Сити» (Англия) – «Реал Мадрид» (Испания). 18 апреля, 00:00 (время Астаны)

На прошлой неделе рекордсмен по числу побед в Лиге чемпионов и действующий обладатель титула выдали потрясающий матч в столице Испании. Команды поочередно выходили вперед, но к финальному свистку на табло «Сантьяго Бернабеу» был зафиксирован боевой мир со счетом 3:3.

Можно со стопроцентной уверенностью утверждать, что и в ответной встрече голы будут, так как «горожанам» для выхода в полуфинал турнира недостаточно просто сохранить свои ворота на «замке». При нулевой ничьей выяснение отношений перетечет в дополнительное время.

Но вряд ли какая-либо из этих команд захочет специально доводить дело до овертайма. Что «Манчестер Сити», что «Реал» привыкли искать счастье в нападении. Доказательством этому может служить то обстоятельство, что манкунианцы с мадридцами еще ни в одном матче текущего розыгрыша Лиги чемпионов не уходили с поля без гола. И вряд ли их главные тренеры, Хосеп Гвардиола с Карло Анчелотти, будут отступать от атакующих догм.

Между тем, «сливочным» не стоит забывать, к чему привел их предыдущий визит на «Этихад», совершенный чуть менее года назад в рамках ответного полуфинала этого же турнира. Тогда «горожане» устроили «галактикос» форменный разгром со счетом 4:0 и выбросили «Реал» за борт ЛЧ-2022/23, которую сами впоследствии выиграли.

Стоит ли ждать чего-то подобного на этот раз? Эксперты Olimpbet видят в британцах явных фаворитов домашней игры: П1 – 1.65, Х – 4.34, П2 – 4.83. Но вот повторение победы «Манчестер Сити» с перевесом в четыре мяча букмекер № 1 в Казахстане считает крайне маловероятным: Ф1 (-3.5) – 8.

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«Бавария» (Германия) – «Арсенал» (Англия). 18 апреля, 00:00

И в этой паре первая часть двухраундового противостояния была богатой на голы, а сильнейшего также не выявила. Ничейный результат 2:2 негативно сказался на психологическом состоянии футболистов «Арсенала», что подтверждается поражением «канониров» в их следующем матче – от «Астон Виллы» в 33-м туре АПЛ со счетом 0:2.

«Бавария» на минувших выходных свой матч в чемпионате Германии выиграла, спокойно разобравшись с «Кельном» 2:0. Однако эта победа вряд ли добавила мюнхенцам положительных эмоций, так как они впервые за 11 лет не стали сильнейшим клубом Бундеслиги, досрочно уступив титул леверкузенскому «Байеру».

Получается, Лига чемпионов – последний шанс «Баварии» выиграть трофей в сезоне-2023/24. Но для этого сначала необходимо сломить сопротивление лондонских «оружейников».

Если взглянуть на статистику, то немецкий гранд может быть спокойным за исход: в двух предыдущих случаях «Арсенал» терпел на «Альянц-Арене» крупные поражения с одинаковым счетом 1:5. Однако о том, что однажды «канонирам» в Мюнхене все же удалось выиграть, баварцам помнить необходимо.

Сейчас аналитики Olimpbet полагают, что у «Баварии» больше шансов на успех, хотя и перспективы англичан не выглядят беспросветными: П1 – 2.38, Х – 3.71, П2 – 2.82. При этом самый популярный букмекер страны ожидает, что команды подарят болельщикам «верховой» матч: Тот (2.5) М – 2.33, Б – 1.62.

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