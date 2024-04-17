Возвращение Надаля и триумф Циципаса: коэффициенты Olimpbet на «пятисотник» в Барселоне

В календаре АТР продолжается грунтовый сезон, и топовые теннисисты перебрались в столицу Каталонии.

Алекс Де Минаур (Австралия) – Рафаэль Надаль (Испания). 17 апреля, 19:00 (время Астаны)

Грунтовый турнир в Барселоне ознаменовался возвращением 37-летнего Рафаэля Надаля. Накануне экс-первая ракетка мира провел стартовый матч, в котором без проблем обыграл итальянца Флавио Коболли (6:2; 6:3).

До этого у него в копилке было поражение от молодого соотечественника Карлоса Алькараса (2:6, 3:6) в выставочном матче, неудачное выступление на Australian Open и паре австралийских турниров.

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» перед тем, как выйти на грунт в Барселоне, где он выигрывал титул 12 раз, признался, что этот год – последний в его карьере. А после стартовой победы отметил, что каждый раз возвращение после травмы дается ему все тяжелее.

При этом Рафа в матче с Коболли первым вел в счете в сетах, брейковал и очень уверенно играл на своей подаче. Сейчас знаменитый испанец занимает шокирующее 644 место в индивидуальном рейтинге. Но очевидно, что за высокие места в АТР он уже не борется, а хочет просто насладиться своими последними играми.

25-летний Де Минаур (ATP 11) в Барселоне из-за высокого рейтинга стартует со второго круга. Ранее он выступил на грунте в Монте-Карло, где в четвертьфинале проиграл первой ракетке мира Новаку Джоковичу (5:7, 4:6). В этом сезоне он уже выиграл один турнир, правда, на харде.

Надаль и Минаур четыре раза встречались на корте. Три раза побеждал испанец, а в четвертый раз австралиец вырвал победу в трех сетах, но это было на харде.

Пока сложно сказать, успел ли испанец восстановиться после предыдущей игры. Хочется раздать ему авансы, не зря же он все еще носит титул короля грунта. Тем более, что сопернику сложно держать стабильный темп игры.

Эксперты Olimpbet отдают в этом матче небольшое предпочтение Надалю – П1 – 2.08, П2 – 1.71. Но игра с оппонентом, который защищает прошлогодний четвертьфинал, может затянуться – Тот (22.5) Б – 1.93.

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Себастьян Офнер (Австрия) – Стефанос Циципас (Греция). 17 апреля, 20:20

Главным фаворитом в Барселоне неожиданно стал 25-летний представитель Греции Стефанос Циципас. Это произошло после того, как с турнира снялся испанец Карлос Алькарас, выигрывавший здесь титул два предыдущих года.

Циципас является седьмой ракеткой мира, но однозначно стремиться вернуться как минимум в топ-5. В Испанию он прибыл после триумфа в Монте-Карло. Там всего три дня назад он завоевал титул на грунте, обыграв в финале Каспера Рууда – шестую ракетку мира из Норвегии (6:1, 6:4).

Циципас провалил вторую половину прошлого сезона и начало этого. Но в Монако в шести матчах лишь в полуфинале отдал один сет Яннику Синнеру, по ходу выбив еще и Александра Зверева.

27-летний Офнер занимает в рейтинге АТР 43 место. В первом матче в Барселоне он обошел россиянина Павла Котова (ATP 69), отдав тому первую партию (5:7, 6:3, 6:2).

В последние месяцы австрийцу никак не удается сыграть на турнирах больше двух матчей. Вероятно, и сегодня его ждет такая же участь. Офнер умеет навязывать борьбу на грунте, но это будет сложно сделать с дисциплинированным греком.

Аналитики Olimpbet уверены в проходе Циципаса – П1 – 8, П2 – 1.07. Коэффициент на то, что он выиграет турнир в Барселоне, равен 4.

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