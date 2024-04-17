Участвуй в конкурсе от Winline и выиграй поездку на Чемпионат Мира по хоккею!

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Для существующих пользователей нужно просто сделать ставку на хоккей суммой 5555 тенге до 25 апреля.

Главный приз: 2 билета на один из матчей сборной Казахстана, перелёт и проживание в Чехии! Ещё четыре человека выиграют по одному билету и также поездку в Чехию.

Также разыгрываем:

- 10 комплектов мерча от WinlineKZ.

- Пять фрибетов по 10 000 тенге.

Каждый участник получит гарантированный приз на 2000 тенге! Результаты будут объявлены 26 апреля в аккаунте @winlinekz_channel!