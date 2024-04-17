Участвуй в конкурсе от Winline и выиграй поездку на Чемпионат Мира по хоккею!

Теги Спорт Казахстана

Для новых пользователей.
1. Зарегистрируйся по промокоду IHWC до 25 апреля.
2. Внеси депозит на любую сумму.

Для существующих пользователей нужно просто сделать ставку на хоккей суммой 5555 тенге до 25 апреля.

Главный приз: 2 билета на один из матчей сборной Казахстана, перелёт и проживание в Чехии! Ещё четыре человека выиграют по одному билету и также поездку в Чехию.

Также разыгрываем:
- 10 комплектов мерча от WinlineKZ.
- Пять фрибетов по 10 000 тенге.

Каждый участник получит гарантированный приз на 2000 тенге! Результаты будут объявлены 26 апреля в аккаунте @winlinekz_channel!

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