«Ливерпуль» отомстит «Красным дьяволам»?

Olimpbet предлагает расклады на захватывающие битвы европейских футбольных чемпионатов, которые состоятся в воскресенье, 7 апреля.

АПЛ. 32 тур. «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». 7 апреля, 19:30 (время Астаны)

Не прошло и месяца, как «Красные дьяволы» оправдали свое прозвище и деклассировали «Ливерпуль» в Кубке Англии, причем в меньшинстве, и вот командам предстоит встретиться в рамках чемпионата. Ту встречу МЮ выиграл со счетом 4:3 в дополнительное время, но вот удастся ли повторить успех? Сомнительно.

К финишной прямой Премьер-лиги оппоненты подошли по-разному. Команда Эрика тен Хага играет весьма агрессивно. Да, это зачастую помогает в атаке, но также способствует ненужным ошибкам и фолам. Клуб уже не рассчитывает попасть в Лигу чемпионов, где провалился в этом сезоне. Он находится на шестом месте в турнирной таблице и будет рад зацепиться хотя бы за Лигу Европы.

Да, победа над «Ливерпулем» подчеркнула, что команду нельзя называть беззубой. Но вымученная ничья с «Брентфордом» в следующей встрече лишь подсветила, что о стабильности говорить не приходится. Плюс ко всему «Манчестер Юнайтед» из-за травм потерял двух центральных защитников – Виктора Линделева и Лисандро Мартинеса. Оба выбыли на месяц. Продолжают находиться в лазарете Люк Шоу и Тайрел Маласия. И все это еще больше ослабляет и без того нестабильный коллектив.

«Ливерпуль» же, хоть и проиграл МЮ в прошлый раз, но имеет по ходу сезона совершенно другую картину. Команда продолжает успешное выступление в Лиге Европы, где скоро настанет пора четвертьфиналов. А также ведет борьбу за чемпионство в АПЛ, находясь то на первом, то на втором месте.

Мерсисайдцы в этом сезоне редко проигрывают, и то поражение от «Красных дьяволов» скорее можно назвать исключением. Тем более, что сразу после него подопечные Юргена Клоппа со счетом 2:1 обыграли «Брайтон».

Команда также испытывает проблемы с составом, в лазарете находится ряд игроков, в числе которых вице-капитан Трент Александер-Арнольд и вратарь Алиссон. Но это не мешает показывать стабильность.

Эксперты Olimpbet уверены, что «Ливерпуль» одержит победу в этой встрече – П1 – 4.67, Х – 4.67, П2 – 1.65. Хороший коэффициент предлагается на точный счет 1:0 в пользу мерсисайдцев – 14.

Получите футболку с автографом Месси или Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция «Короли футбола» от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Серия А. 31 тур. «Ювентус» – «Фиорентина». 7 апреля, 23:45

Противостояние этих команд – всегда хорошая вывеска, вне зависимости от того, какое положение в турнирной таблице они занимают. А в этом сезоне обе бьются за еврокубки.

Да, у туринского клуба положение более выигрышное. Он идет на третьем месте в Серии А и также претендует на медали. «Фиорентина» пока что десятая. Пока что – потому что отрыв от пятого места не составляет даже десяти очков.

В последнем матче в рамках Кубка Италии «Ювентус» обыграл «Лацио» (2:0), но вот в самом чемпионате не побеждал уже четыре матча подряд. И как ни странно многие связывают это с отсутствием мотивации, так как команда уже не должна упасть ниже зоны выхода в Лигу чемпионов. Ходят слухи, что за несколько туров до окончания сезона может быть уволен главный тренер Массимилиано Аллегри, который при этом продолжает экспериментировать с игровыми схемами.

«Фиалки», в свою очередь, тоже не блещут – их серия без выигрышей составляет три матча, а на выезде в рамках Серии А они и вовсе не побеждали с декабря.

Аналитики Olimpbet в этой встрече отдают предпочтение «Старой Сеньоре» – П1 – 1.86, Х – 3.53, П2 – 4.67. Вероятность того, что обе команды забьют, оценивается коэффициентом 2.03.

Кстати, трансляции топовых спортивных событий вы можете смотреть в приложении или на сайте Olimpbet.kz. Регистрируйтесь, открывайте раздел «Трансляции Live» и наслаждайтесь самыми захватывающими матчами в прямом эфире при положительном балансе на счету.

Источник: Olimpbet Arena