Нурберген Шарипов о дате следующего поединка: «7 марта в Алматы будут соревнования»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Нурберген Шарипов OCTAGON Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Нурберген Шарипов сообщил дату следующего поединка.

«Говорили, 7 марта в Алматы будут соревнования. Но пока неизвестно точно — определенно не сказали ни про соперника, ничего. 50 на 50, по ходу, состоится что-то или нет. Какой промоушн? Даже не знаю. Новый», — заявил Шарипов.

В предыдущем поединке Шарипов 27 мая 2023 года нокаутировал в третьем раунде египтянина Ахмеда Эль-Гариба (6-6) на турнире OCTAGON 45 в Алматы.

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