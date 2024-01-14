Коэффициенты на Эль-Класико в финале Суперкубка Испании

Olimpbet рассказывает, чего ожидать от встречи «Реала» с «Барселоной», а также от игры «МЮ» с «Тоттенхэмом» в АПЛ.

Суперкубок Испании. «Реал» Мадрид – «Барселона». 15 января, 01:00 (время Астаны)

В формате выездного мини-турнира в Саудовской Аравии в финал Суперкубка Испании пробились «Реал» с «Барселоной». А значит, нас ожидает очередное Эль-Класико. К слову, год назад там же каталонцы уверенно обыграли Мадрид со счетом 3:1. И в линии самого щедрого букмекера Казахстана, Olimpbet, можно найти следующие коэффициенты на исход этого поединка: П1 – 2.38, Х – 3.67, П2 – 2.92.

В полуфиналах команды смотрелись по-разному. «Реал» устроил шикарную перестрелку с «Атлетико» (5:3, победа в доп. время). А «Барса» порой едва сдерживала атакующие «пощечины» от скромной «Осасуны» и победила очень натужно, забив дважды во втором тайме.

Безусловно, «сливочные» помнят об унизительном поражении в финале Суперкубка прошлого года. Тогда свой единственный гол престижа они смогли забить лишь в добавленное время. Мало сомнений, что мадридцы не станут устраивать долгую разведку боем перед арабскими зрителями. В линии Olimpbet есть вариант ставки на тотал первого тайма (1) бол по коэффициенту 1.75. Кстати, на общий тотал голов в матче (2,5) бол предлагается коэффициент 1.79.

А главный тренер «Барсы» Хави что-то нервничает в последние недели, причем зачастую его недовольство игрой команды прорывается в публичное пространство. К тому же капитально сдал в игре Роберт Левандовски. 35-летний польский наконечник атакующего копья каталонцев в игре с «Осасуной» выглядел не лучшим образом. В линии Olimpbet присутствует любопытная опция ставки: «Реал» забьет первый гол и выиграет матч» за 2.38.

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АПЛ, 21 тур. «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм». 14 января, 22:30 Астаны

Как это ни прискорбно признавать поклонникам великого манчестерского клуба, в нынешнем сезоне «красные дьяволы» – банальный середняк АПЛ. Голландский наставник Эрик тен Хаг так и не сумел «вылепить» из уймы топ-исполнителей команду с лидерским характером. Восьмое место в таблице и 31 набранное очко – лишнее тому подтверждение.

«Тоттенхэм» опережает хозяев на семь баллов и в случае выездной победы сможет, при определенных условиях, взобраться c пятого на второе место. Лондонский клуб гораздо стабильнее манкунианцев по дистанции большинства матчей, играет без провалов, и при сверхплотном графике игр в АПЛ это может стать победным фактором.

В линии букмекера №1 в Казахстане, Olimpbet, коэффициенты на исход дуэли следующие: П1 – 2.23, Х – 3.89, П2 – 2.95.

«Тоттенхэм» приедет в Манчестер заряженным на победу. К тому же в нападении у гостей наверняка дебютирует немец Тимо Вернер, которого «шпоры» арендовали у «РБ Лейпциг». После дисквалификации вернется в строй и атакующий хавбек Деян Кулусевски – еще одна важная опция при построении нападения в команде Энджа Постекоглу.

В условиях борьбы за чемпионство «Тоттенхэм» вряд ли будет играть на «Олд Траффорд» с позиции «слабого». В линии Olimpbet есть вариант ставки на победу гостей с форой (0) по коэффициенту 2.22.

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