Мейирим Нурсултанов начал подготовку к следующему бою

Теги бокс Sports.ru - Казахстан Мейирим Нурсултанов Спорт Казахстана

Казахстанский боксер среднего веса Мейирим Нурсултанов (20-0, 11 КО) начал тренировочный лагерь к своему следующему бою.

Первый этап подготовки стартовал в Казахстане. А сам боксер на своем Instagram-аккаунте опубликовал видео с тренировки.

Напомним, что в ноябре в претендентском бою по линии WBC он встречался с чилийцем Хулио Аламосом (16-2, 9 КО). Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой казахстанца судейским решением.

В данный момент, Нурсултанов возглавляет рейтинг лучших боксеров Казахстана вне зависимости от весовых категорий (Р4Р) по версии портала BoxRec. 

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