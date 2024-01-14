Мейирим Нурсултанов начал подготовку к следующему бою

Казахстанский боксер среднего веса Мейирим Нурсултанов (20-0, 11 КО) начал тренировочный лагерь к своему следующему бою.

Первый этап подготовки стартовал в Казахстане. А сам боксер на своем Instagram-аккаунте опубликовал видео с тренировки.

Напомним, что в ноябре в претендентском бою по линии WBC он встречался с чилийцем Хулио Аламосом (16-2, 9 КО). Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой казахстанца судейским решением.

В данный момент, Нурсултанов возглавляет рейтинг лучших боксеров Казахстана вне зависимости от весовых категорий (Р4Р) по версии портала BoxRec.

Лора Санко о казахстанских болельщиках: «Я пожелала Шавкату удачи, получила 250 тысяч комментариев менее чем за 24 часа»

Рахмонов занял 23 место в рейтинге Р4Р

В UFC выдвинули Шавката Рахмонова на звание лучшего бойца года