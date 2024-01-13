Экс-главный тренер сборной по боксу о ситуации с квартирой Бибосынова: «Это вообще какой-то маразм»

Бывший главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу Турсынгали Едилов поделился мнением о сложившейся ситуации с Сакеном Бибосыновым и его квартирой.

— Это вообще какой-то маразм. Он по закону получил эту квартиру, как Олимпийский призер. Ему обязаны давать квартиру в его собственность и нужно этого добиваться. Даже если будет суд, он выиграет его, — сказал специалист.

Напомним, бронзовому призеру Олимпийских игр в Токио по боксу Сакену Бибосынову торжественно вручили ключи от двухкомнатной квартиры в Туркестане. Однако ее оформили с правом аренды, а срок истек еще в конце 2022 года.

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