Старт чемпиона в Boxing Day и лондонское дерби

«Ман Сити» едет к «Эвертону», «Челси» встречается с «Кристал Пэлас», а Olimpbet дает расклады на эти матчи.

АПЛ. 19-й тур. «Эвертон» – «Манчестер Сити». 28 декабря, 02:15 (время Астаны)

Из-за участия в Клубном чемпионате мира, в котором «Манчестер Сити» за явным преимуществом победил, коллектив Пепа Гвардиолы позже других начинает свой путь по Boxing Day. В то время как многие клубы АПЛ проведут уже по два матча, сильнейшая футбольная команда планет сыграет лишь первую встречу этого изнурительного турнира внутри английского первенства.

Между тем, соперник у манкунианцев весьма непростой. «Эвертон» на равных сражался в гостях с «Тоттенхэмом» в 18-м туре Премьер-лиги, уступив 1:2. «Ириски» не заслуживали поражения, но им отчаянно не везло в Лондоне. Так может, футбольный Всевышний вернет им должок в домашнем матче с действующим чемпионом Премьер-лиги?

Пожалуй, кроме как на его вмешательство, футболистам и поклонникам «синих» рассчитывать особо не на что. «Эвертон» проиграл «Манчестер Сити» на своем поле семь матчей подряд с общим счетом 3:17! Клуб из Ливерпуля не знает побед над манкунианцами без малого семь лет, с 15-го января 2017-го.

Есть ли у «ирисок» шанс прервать эту чудовищную для них серию? Эксперты Olimpbet, судя по всему, в это почти не верят: П1 – 5.72, Х – 4.24, П2 – 1.58. Правда, крупная победа гостей, по мнению букмекера № 1 в Казахстане, выглядит крайне маловероятной, кэф на исход Ф2 (-2.5) равен 4.51.

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«Челси» – «Кристал Пэлас». 28 декабря, 01:30

«Челси» выглядят фаворитами противостояния с «Кристал Пэлас», разве что, по инерции, во многом благодаря заслугам былых лет. Сейчас, как ни хотелось бы это признавать многочисленным болельщикам «синих», это соперники приблизительно одного уровня – середняки АПЛ, о чем красноречиво свидетельствует турнирная таблица.

Плюс не будем забывать, что нас ждет какое ни какое, а дерби, в котором зачастую действуют свои, неписанные законы.

Правда, если взглянуть на статистку личных взаимоотношений, то может возникнуть ощущение, будто «аристократы» вообще не замечают «стекольщиков»: победами «Челси» завершились 12 предыдущих матчей!

В последний раз «Кристал Пэлас» брал верх над соседями по Лондону более восьми лет, но еще дольше в их дуэлях не наблюдалось ничейного результата – с 1995-го года.

Вот и теперь аналитики Olimpbet видят в «Челси» безоговорочного фаворита битвы с земляками: П1 – 1.68, Х – 3.94, П2 – 5.13. А наиболее вероятный счет, по мнению самого популярного букмекера страны, победа хозяев 1:0 с кэфом 6.97.

А пополнить счет у крупнейшего букмекера страны можно в популярных банковских приложениях (Kaspi.kz, Forte, BCC.kz и других). Для этого нужно пройти в «Платежи», открыть вкладки «Все», «Другое» и найти в букмекерских конторах Olimpbet.kz.