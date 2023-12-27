Кто получит квартиры и тысячи подарков от Olimpbet?

Теги Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Смотрите финальный розыгрыш «Көп рақмет» сегодня на канале Olimpbet Play!

 

Самый щедрый букмекер страны продолжает дарить новогоднее настроение казахстанцам. Уже сегодня, в 20:00, пройдет завершающий эфир главной акции года – «Көп рақмет» от Olimpbet.

В ходе праздничного шоу станут известны обладатели главных призов акции – трех квартир в Астане. Другие счастливцы получат ноутбуки, смарт-телевизоры, игровые приставки, умные часы, колонки, другие девайсы и тысячи фрибетов.

Выиграть подарки от Olimpbet смогут не только участники акции «Көп рақмет», но и зрители трансляции. В прямом эфире букмекер №1 в Казахстане разыграет 500 000 тенге фрибетами, а также iPhone 15, AirPods и Яндекс.Станцию.

Подключайтесь к трансляции на YouTube-канале Olimpbet Play.

Участники эфира: рекордсмен книги рекордов Гиннесса, казахский богатырь, Сергей Цырульников, острый на язык стендапер Арсен Алтыбаев, роскошная ринг гел и, конечно, щедрый Дедушка Мороз.

Присоединяйтесь к «Көп рақмет» от Olimpbet и сделайте главный праздник года еще ярче!

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий