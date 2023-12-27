Кто получит квартиры и тысячи подарков от Olimpbet?

Смотрите финальный розыгрыш «Көп рақмет» сегодня на канале Olimpbet Play!

Самый щедрый букмекер страны продолжает дарить новогоднее настроение казахстанцам. Уже сегодня, в 20:00, пройдет завершающий эфир главной акции года – «Көп рақмет» от Olimpbet.

В ходе праздничного шоу станут известны обладатели главных призов акции – трех квартир в Астане. Другие счастливцы получат ноутбуки, смарт-телевизоры, игровые приставки, умные часы, колонки, другие девайсы и тысячи фрибетов.

Выиграть подарки от Olimpbet смогут не только участники акции «Көп рақмет», но и зрители трансляции. В прямом эфире букмекер №1 в Казахстане разыграет 500 000 тенге фрибетами, а также iPhone 15, AirPods и Яндекс.Станцию.

Подключайтесь к трансляции на YouTube-канале Olimpbet Play.

Участники эфира: рекордсмен книги рекордов Гиннесса, казахский богатырь, Сергей Цырульников, острый на язык стендапер Арсен Алтыбаев, роскошная ринг гел и, конечно, щедрый Дедушка Мороз.

Присоединяйтесь к «Көп рақмет» от Olimpbet и сделайте главный праздник года еще ярче!