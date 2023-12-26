Olimpbet продолжает следить за Boxing Day в английском футболе.

АПЛ. 19-й тур. «Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла». 27 декабря, 02:00

Бирмингемцы лишь по какому-то недоразумению не вышли в лидеры Премьер-лиги по итогам 18-го тура, умудрившись на своем поле потерять очки с беспросветным аутсайдером «Шеффилд Юнайтед» (ничья 1:1).

И все равно «вилланы» смотрят свысока на «красных дьяволов», которые одержали всего одну победу в пяти последних играх. «Астон Вилла» же имеет в своем активе семиматчевую беспроигрышную серию, опережая «Манчестер Юнайтед» на шесть мест и 11 очков.

Если взглянуть на всю историю противостояния клубов из Бирмингема и Манчестера, то общая статистика, конечно, заметно в пользу «Юнайтед». Однако после того, как «львы» в 2019-м году вернулись в высший английский дивизион, они уже успели дважды обыграть «красных дьяволов».

А сейчас, несмотря на то, что противостояние состоится на «Олд Траффорд», аналитики не видят фаворита в этой встрече, считая шансы соперников примерно равными: П1 – 2.6, Х – 3.65, П2 – 2.65. При этом самый популярный букмекер страны полагает, что матч с большой долей вероятности будет «верховым»: Тот (2.5) М – 2.28, Б – 1.6.

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«Бернли» – «Ливерпуль». 26 декабря, 23:30 (время Астаны)

Команды по-разному стартовали в рождественско-новогоднем марафоне АПЛ под названием Boxing Day. «Бернли» обыграл на выезде лондонский «Фулхэм» 2:0, а «Ливерпуль» в родных стенах завершил вничью (1:1) матч против «Арсенала».

Впрочем, несмотря на локальный успех, «бордовые» все равно находятся в зоне вылета, тогда как «красные», пусть и упустили возможность вернуть себе лидерство в Премьер-лиге, поделили очки с командой, которая как раз и находится на первом месте в таблице.

«Скаузеры» выиграли у «Бернли» три предыдущих матча с общим счетом 6:0, а из десяти последних очных встреч уступили лишь в одной. Между этими соперниками – 28 очков разницы. По всем раскладам мерсисайдцы – безоговорочные фавориты предстоящей встречи, несмотря на то, что им предстоит играть в гостях.

Вот и эксперты Olimpbet считают, что у команды Юргена Клоппа прекрасные шансы одержать первую за три тура победу в АПЛ: П1 – 7.75, Х – 5.36, П2 – 1.39. А наиболее вероятный исход матча на арене «Терф Мур», по мнению букмекера № 1 в стране, 0:2 или 1:2 с кэфом 8.25.

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