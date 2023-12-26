Первый казахстанский чемпион мира по вольной борьбе получил квартиру от Olimpbet

Теги вольная борьба Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Ризабек Айтмухан стал триумфатором церемонии награждения республиканской федерации борьбы. Памятный приз ему вручил официальный партнер федерации – букмекер №1 в Казахстане, Olimpbet.

 

Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы РК итоги уходящего года подвела в Астане. Самым громким достижением была названа победа Ризабека Айтмухана на чемпионате мира в Белграде. Спортсмен родом из небольшого села в Восточно-Казахстанской области стал первым представителем нашей страны, завоевавшем награду такого достоинства в вольной борьбе.

Ризабека поздравил Абзал Калиев, директор по развитию Olimpbet Казахстан – официального партнера федерации борьбы. Он отметил, что триумф Айтмухана на мировом чемпионате стал исторической вехой для спортивной индустрии страны:  

«Победа нашего палуана – это не только памятный вклад в зал спортивной славы Казахстана, это пример для многих мальчишек и девчонок, которые тренируются сейчас в залах своих маленьких городов и аулов. Глядя на Ризабека, на его упорство, они понимают, что успех возможен».

Поздравляя Айтмухана, Абзал Калиев вручил чемпиону сертификат на квартиру, а также поблагодарил других спортсменов, тренеров и административный состав, чьи усилия и преданность делу принесли в 2023 году славу и уважение Казахстану.

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