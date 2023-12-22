Махмуд Сабырхан: «Мне нравится кокпар, однако тренеры запрещают им заниматься»

Казахстанский чемпион мира по боксу в весе до 54 кг Махмуд Сабырхан рассказал, чем занимается в свободное время.

«Честно говоря, свободного времени немного. Бокс для нас это полноценная работа. Каждый день мы упорно тренируемся, чтобы помочь своим семьям и обрадовать народ нашей страны.

Я живу в сельской местности. В свободное время от тренировок люблю выходить на конную прогулку. Мне нравится кокпар, однако тренеры запрещают им заниматься», – отметил Сабырхан.

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