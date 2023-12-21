Казахстан спортивный: помним и вдохновляемся!  

Теги Данияр Елеусинов Елена Рыбакина Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Специальный проект к 32-летию независимости страны выпустил стратегический инвестор казахстанского спорта Olimpbet. В нем представлены главные достижения наших спортсменов, которыми стоит гордиться и нельзя забывать.

 

Узнать о спортивных успехах Казахстана можно в специальном проекте, который стартовал в честь Дня независимости РК. «32 года казахстанского спорта» – дань, которую Olimpbet, стратегический инвестор спортивной индустрии страны, хочет отдать нашим атлетам, ставших призерами на Олимпийских играх, чемпионатах мира и других престижных турнирах.

Геннадий Головкин и Шавкат Рахмонов, Данияр Елеусинов и Ермахан Ибраимов, Елена Рыбакина и Ольга Рыпакова, один из сильнейших футзальных клубов мира – алматинский «Кайрат» и сборная Казахстана по футболу, а также десятки других выдающихся спортсменов и команд представлены на страницах сайта.

«У независимого Казахстана славная спортивная история, – комментирует создание проекта Абзал Калиев, директор по развитию Olimpbet. – И наша компания как стратегический партнер и инвестор профессионального спорта в стране призывает соотечественников помнить об этих достижениях и вдохновляться ими. Мы, вплотную сотрудничая со многими федерациями, клубами и атлетами, уверены, что победы казахстанцев на международной арене будут только множиться. И Olimpbet готов приложить немало усилий, чтобы у нас всех было еще больше поводов гордиться, когда небесно-голубой флаг Казахстана поднимается на самых престижных соревнованиях по всему миру».

Конечно, спортивные успехи независимого Казахстана не ограничиваются теми именами и командами, которые представлены на страницах сайта. Но их достижения – прекрасный повод вспомнить усилия множества отечественных спортсменов и поздравить страну с 32-летием!

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий