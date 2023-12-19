Заклюют ли «сороки» «аристократов» и полакомятся ли «дачники» «ирисками»?

Olimpbet дает расклады на четвертьфинальные матчи Кубка английской лиги 19 декабря.

Кубок английской лиги, 1/4 финала. «Челси» – «Ньюкасл». 20 декабря, 02:00 (время Астаны)

Пара «Челси» – «Ньюкасл» – одна из двух самых забойных на четвертьфинальной стадии турнира. Вторую составили «Ливерпуль» и «Вест Хэм», но они выяснят отношения сутками позже. Мерсисайдцы – главные фавориты Кубка лиги, кэф на то, что они станут обладателем трофея, равен 2.85. Столичные «аристократы» (4.3) и «сороки» (4.5) – главные конкуренты «скаузеров».

Что же касается предстоящей битвы клубов из Лондона и Ньюкасла, то они подходят к ней на фоне удачно проведенных матчей в АПЛ. «Черно-белые» разгромили «Фулхэм» (3:0), а «синие» чуть менее крупно разобрались с аутсайдерами Премьер-лиги из «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

Между собой «Челси» и «Ньюкасл» в сезоне-2023/24 уже соперничали. Было это относительно недавно, 25-го ноября, в рамках 13-го тура чемпионата, и тогда «сороки» «заклевали» «аристократов» со счетом 4:1.

Сможет ли команда Маурисио Почеттино отомстить коллективу Эдди Хау за разгром месячной давности, правда, уже в другом турнире? Эксперты Olimpbet полагают, что у столичного клуба есть для этого очень неплохие шансы: П1 – 1.83, Х – 3.87, П2 – 4.17. При этом наиболее вероятный счет матча на «Стэмфорд Бридж», по мнению букмекера № 1 в Казахстане, ничья 1:1 с кэфом 7.

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«Эвертон» – «Фулхэм». 20 декабря, 01:45

Оба этих клуба уже успели выбить из текущего розыгрыша одних из главных фаворитов турнира. «Фулхэм» во втором раунде обыграл по пенальти «Тоттенхэм», а «Эвертон», уже на стадии 1/16-й финала, оставил не у дел «Астон Виллу», одолев ее со счетом 2:1, причем в Бирмингеме.

Теперь же победитель этой пары получит путевку в полуфинал! У кого перспективы пробиться в квартет сильнейших клубов Кубка лиги лучше? Статистика последнего времени явно не благоволит команде из Ливерпуля. «Эвертон» выиграл у «Фулхэма» лишь в одном из шести предыдущих матчей (при одной ничьей и четырех победах лондонцев).

Успели «дачники» «полакомиться» «ирисками» уже и по ходу сезона-2023/24, огорчив их в гостевой встрече стартового тура Премьер-лиги (1:0).

Но сейчас аналитики Olimpbet считают именно «Эвертон» фаворитом этой пары, причем достаточно явным: П1 – 2.04, Х – 3.68, П2 – 3.53. Кроме того, самый популярный букмекер страны не исключает вероятности, что матч на стадионе «Гудисон Парк» будет «верховым»: Тот (2.5) М – 1.96, Б – 1.85.

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