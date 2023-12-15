Разогрев перед большим футбольным уикендом в Европе

15 декабря встречами «Ноттингема» с «Тоттенхэмом» и «Осасуны» с «Райо Вальекано» стартуют очередные туры футбольных первенств Англии и Испании. Olimpbet предлагает аналитику к пятничным матчам в АПЛ и Ла Лиги.

АПЛ. 17-й тур. «Ноттингем Форест» – «Тоттенхэм Хотспур». 16 декабря, 02:00 (время Астаны)

На выходных в английской Премьер-лиге состоится эпическое противостояние между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити», «Арсенал» зарубится с «Брайтоном», а «Манчестер Сити» проэкзаменует «Кристал Пэлас».

На «разогреве» же выступят «Ноттингем» и «Тоттенхэм», которым выпала честь открыть программу 17-го тура АПЛ.

«Лесники» и «шпоры» решают разные задачи: для «форест» главное – не вылететь, «хотспур» же всерьез претендуют на возвращение в зону Лиги чемпионов, где лондонцы долгое время находились, но после серии неудач оттуда вылетели.

В прошлом туре лондонцы прервали пятиматчевую безвыигрышную серию, разгромив «Ньюкасл» со счетом 4:1, и в случае успеха во встрече с «лесниками» они догонят «Ман Сити», идущий в таблице четвертым.

В минувшем сезоне эти соперники встречались между собой трижды, и если в рамках чемпионата оба раза победил «Тоттенхэм», то в розыгрыше Кубка лиги сильнее был «Ноттингем», выбив «шпор» из турнира на стадии 1/16-й финала.

Эксперты Olimpbet считают, что у столичных гостей намного больше шансов приблизиться к лидерам, чем у хозяев оторваться от опасной зоны: П1 – 4.73, Х – 4.23, П2 – 1.67. Букмекер № 1 в Казахстане видит «Тоттенхэм» фаворитом и по такому игровому показателю, как угловые: П1 – 2.9, Х – 9.5, П2 – 1.6. Самих же корнеров ожидается не менее десяти: Тот (9.5) М – 2.03, Б – 1.71.

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Ла Лига. 17-й тур. «Осасуна» – «Райо Вальекано». 16 декабря, 02:00

Тут встречаются соперники, которые не могут выиграть в Примере на протяжении шести туров. При этом, как ни странно, они не ведут борьбу за выживание и даже не находятся поблизости от опасной зоны. «Осасуна» занимает 13-ю позицию в таблице чемпионата Испании, «Райо Вальекано» – и вовсе замыкает десятку сильнейших.

Но теперь с большой долей вероятности один из этих клубов прервет затянувшуюся серию неудач: за последние десять лет памплонцы с мадридцами расписывали мировую лишь однажды, да и то – в рамках Сегунды, где обе команды провели сезон-2017/18. А на своем поле «Осасуна» не проигрывает столичным более двадцати лет, с января 2003-го.

Вот и сейчас аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что «красные» – фавориты новой встречи с «пчелами»: П1 – 2.16, Х – 3.3, П2 – 3.59. При этом самый популярный букмекер страны полагает, что матч на арене «Эль-Садар» вряд ли порадует зрителей хорошей результативностью: Тот (2.5) М – 1.64, Б – 2.29.

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