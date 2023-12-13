Тайсултанов о причинах отмены боя на Naiza FC: «Судороги были, дыхание затруднилось»

Казахстанский боец ММА Имран Тайсултанов рассказал о причине отмены поединка против бразильца Дугласа Рибейры на турнире Naiza FC 55 в Астане.

«Сейчас состояние в норме. Прохожу обследование. Возможно, из-за весогонки организм сбой дал… А так, в целом, сейчас все хорошо.

Знаете, судороги были полностью — дыхание, знаете, затруднилось… Возможно, весогонка и тренировки сказались — давно так не пахал… А так сейчас, в целом, все нормально. Еще обследование осталось немножко пройти. В четверг в Астану улечу — еще кое-какие анализы надо сдать. С тренером я поговорил — если все нормально у меня, если ничего серьезного нет, то никакой паузы не будет. Буду драться, по-любому», — сказал Тайсултанов.

6 декабря Тайсултанов (6-1) должен был провести бой против Рибейры (13-7), но не вышел на поединок из-за проблем со здоровьем.

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