Диас Еренгаипов после победы над Рюя Фукуда в Naiza: «Нашим фанатам есть чему поучиться у японцев»

Боец MMA из Казахстана Диас Еренгаипов выступил с обращением после победы в лиге Naiza FC над японцем Рюя Фукудой (21-7-1).

«После боя между бойцами должно оставаться только уважение друг к другу. Спорт — это посол мира! Благодаря спорту, в какой бы город я не поехал нашей страны, у меня везде найдутся товарищи по спорту. А теперь еще есть товарищи с Японии!

Хотел выразить свою признательность и уважение к японской команде и бойцам. У нас есть чему поучиться у них и даже нашим фанатам есть чему поучиться у японских фанатов. Касаемо бойцов, они очень профессиональны, во многих аспектах и пунктуальны как швейцарские часы. Те, кто был эти дни рядом со мной, тоже это заметили.

Что касается японских фанатов, можете посмотреть их комментарии в ютубе под нашим боем, и заметите, что нет ни одного негативного комментария, ни в сторону своего бойца ни даже в мою сторону! Признаюсь, был очень удивлен. Либо мы так привыкли к своим болельщикам, тут даже если ты выиграл, найдут моменты, где можно упрекнуть, но я уже давно перестал обращать на это внимания, ведь каждый извергает из себя то, чем он наполнен», – отметил Еренгаипов.

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