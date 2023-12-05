Кубковая рубка в Италии и встреча команд с разных полюсов таблицы АПЛ

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Кубок Италии. 1/8 финала. «Лацио» (Рим) – «Дженоа» (Генуя). 6 декабря, 02:00 (время Астаны)

Раунд 1/8-й финала итальянского Кубка растянется на целый месяц, а открывать его выпала честь двум клубам Серии А – «Лацио» и «Дженоа». Безусловно, римско-генуэзское противостояние будет одним из самых ярких на этой стадии турнира.

В чемпионате обе команды, мягко говоря, не блещут: столичная команда после 14-ти туров занимает место в середине таблицы, клуб из Генуи – и вовсе находится неподалеку от зоны вылета. Так что успешное выступление в Кубке – неплохая возможность сделать сезон относительно успешным.

«Лацио», несомненно, намного более авторитетен, чем его ближайший соперник. «Небесно-голубые» выигрывали Кубок страны чаще, чем «Дженоа» (семь раз против одного). В розыгрыше этого турнира ближайшие противники последний раз встречались почти семь лет назад, причем на той же стадии 1/8 финала, тогда римляне победили 4:2, а затем дошли и до финала, в котором, правда, уступили «Ювентусу» (0:2).

«Лациале» были сильнее в пяти из семи последних очных дуэлей, проиграв лишь в одной. Но есть небольшой нюанс: это самое поражение столичный клуб потерпел от «грифонов» уже в сезоне-2023/24, уступив во втором туре текущего чемпионата со счетом 0:1, причем на своем поле.

Впрочем, эксперты Olimpbet практически не верят в то, что снаряд дважды подряд угодит в одну воронку: П1 – 1.71, Х – 3.63, П2 – 5.38. Однако победа «Лациоо» даже с форой (-1.5) букмекеру № 1 в Казахстане видится маловероятной, о чем свидетельствует кэф 3.18.

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АПЛ. 15-й тур. «Лутон Таун» (Лутон) – «Арсенал» (Лондон). 6 декабря, 02:15

В последний раз «шляпники» и «канониры» встречались между собой более тридцати лет назад, 26 декабря 1991 года, еще до создания Премьер-лиги. И несмотря на то, что по итогам того сезона «Лутон» вылетел из высшего дивизиона, он обыграл тогдашних действующих чемпионов Англии со счетом 1:0.

С тех пор пути-дороги этих команд ни разу не пересекались ни в АПЛ (потому что «Лутона» там никогда прежде не было), ни в двух других кубковых английских турнирах. И вот этот момент настал!

К первому за долгое время очному противостоянию соперники подходят в совершенно разном статусе. Столичный клуб – единоличный лидер Премьер-лиги. Команда из графства Бедфордшир – один из аутсайдеров, не находящийся в зоне вылета из АПЛ лишь благодаря тому, что «Эвертон» получил 10-очковый штраф.

По всем раскладам «Арсенал» – заведомый фаворит, но «канонирам» ни в коем случае нельзя забывать, как совсем недавно со стадиона «Кенилуэрт Роуд» едва унес ноги «Ливерпуль», спасший ничью лишь на пятой компенсированной минуте.

Впрочем, аналитики Olimpbet практически не верят в то, что «Лутон» сможет отобрать очки у лидера сезона: П1 – 14, Х – 6.95, П2 – 1.22. Не менее ощутимым ожидается перевес «канониров» и по угловым: П1 – 5.1, Х – 15.5, П2 – 1.23.

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