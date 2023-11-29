Момент истины для «красных дьяволов» и шанс для «Наполи»

Olimpbet предлагает аналитику к самым захватывающим матчам среды в Лиге чемпионов.

Группа А. «Галатасарай» (Турция) – «Манчестер Юнайтед» (Англия). 29 ноября, 23:45 (время Астаны)

Решающий матч для обоих клубов, прежде всего – «красных дьяволов». В случае поражения в Стамбуле МЮ рискует остаться даже без места в плей-офф Лиги Европы, не говоря уже про весеннюю борьбу за главный континентальный трофей.

У «Манчестер Юнайтед» всего три очка после четырех туров – это худший показатель в группе А, которую досрочно выиграла «Бавария». За вторую путевку в 1/8-ю финала ЛЧ ведут борьбу все три оставшихся участника квартета.

У «Копенгагена» и «Галатасарая» турнирная ситуация чуть получше, чем у манкунианцев – в их активе на одно очко больше. Впрочем, по итогам пятого тура положение команд в таблице может кардинальным образом измениться. Для этого британцам необходимо самим побеждать в Стамбуле и верить в то, что датчане потеряют очки в выездном матче с «Баварией», что более чем реально.

Но выиграть на берегах Босфора «красным дьяволам» будет очень непросто. Во-первых, предыдущий визит МЮ в гости к «Галатасараю», состоявшийся в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона-2012/13, завершился для англичан поражением 0:1. А во-вторых, «Юнайтед» уступили туркам уже и в текущем розыгрыше ЛЧ, причем на своем поле – 2:3.

Однако эксперты Olimpbet не видят в команде ОканаБурука фаворита предстоящего матча, считая шансы соперников почти равными, даже отдавая небольшое предпочтение коллективу Эрика тен Хага: П1 – 2.62, Х – 3.76, П2 – 2.52. При этом, как ни странно, по угловым букмекер № 1 в Казахстане прогнозирует преимущество хозяев: П1 – 1.85, Х – 8.75, П2 – 2.38.

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Группа С. «Реал Мадрид» (Испания) – «Наполи» (Италия). 30 ноября, 02:00

«Галактикос» уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, при этом, правда, еще не гарантировали итоговое первенство в группе. Теоретически обойти «Реал» имеет возможность «Наполи», который отстает на пять очков и который как раз пожалует в Мадрид.

Но даже ничья на «Сантьяго Бернабеу» сделает «сливочных» недосягаемыми для ближайшего преследователя, победа – тем более. При этом сами «адзурри» пока не могут чувствовать себя абсолютно спокойно на второй строчке таблицы квартета С. Если итальянцы проиграют в столице Испании, к ним вплотную может приблизиться «Брага», в параллельном матче принимающая аутсайдера группы «Унион».

«Реал» ни разу не уступал «Наполи» в истории их противостояния, которая насчитывает пять матчей (четыре победы и одна ничья), а обе встречи на своем поле уверенно выиграл с общим счетом 5:1.

И сейчас аналитики Olimpbet полагают, что у мадридцев шансов на благоприятный исход несоизмеримо больше, чем у неаполитанцев: П1 – 1.87, Х – 3.94, П2 – 3.89. По мнению самого популярного букмекера страны, весьма солидным ожидается перевес хозяев и по угловым: П1 – 1.6, Х – 9.5, П2 – 2.9.

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