Olimpbet – официальный спонсор Альянса профессиональных футболистов

Альянс профессиональных футболистов объявляет о заключении спонсорского соглашения с букмекерской компанией Olimpbet.

Olimpbet зарекомендовал себя как компания, оказывающая большое влияние на развитие профессионального спорта в Казахстане. Главные успехи отечественного футбола последних лет стали возможными при непосредственном участии ведущего букмекера РК. Olimpbet является главным партнером Казахстанской федерации футбола, титульным спонсором Чемпионата и Кубка страны.

Стало известно, что Olimpbet также полностью поддержал цели и задачи Альянса профессиональных футболистов. Это партнерство будет направлено на развитие футбола в Казахстане в целом и создание благоприятных условий для роста профессиональных качеств футболистов. Совместные усилия Альянса и Olimpbet позволят повысить уровень образованности спортсменов, помогут защитить их права, а также оказать помощь в период адаптации после завершения игровой карьеры.

Президент Альянса профессиональных футболистов и капитан Национальной сборной Казахстана Асхат Тагыберген – о ближайших целях организации:

– Игровая карьера – это всего лишь часть пути. Альянс сделал акцент на адаптацию профессиональных футболистов к жизни после завершения карьеры. Наша цель – сосредоточить все усилия на обеспечении Альянсом профессионального и личного развития игроков. Рад, что в этом важном деле нашим главным партнером выступает букмекерская компания Olimpbet, которая уже много лет вносит неоценимый вклад в развитие отечественного спорта. Несомненно, с их поддержкой для Альянса профессиональных футболистов открываются новые возможности, которые окажут большое влияние на статус профессионального футбола в стране, – сообщил Асхат Тагыберген.

Директор по развитию Olimpbet Константин Гусев – о подписании соглашения между БК и Альянсом профессиональных футболистов:

– Olimpbet всегда выступал за поддержку не только федераций, лиг, клубов и турниров, но и ключевых участников спортивной индустрии – спортсменов. Мы рады стать частью такого масштабного социального проекта, который призван оказать помощь футболистам на всех этапах их карьеры.

Как никто, мы понимаем, что карьера спортсмена – это важнейшая часть его жизни, в которую он погружен полностью, и, порой, не владеет экспертизой в том или ином вопросе или проблеме, возникающей по ходу его деятельности. Защита интересов игроков во время и после окончания выступлений – это важнейшая миссия, с которой Olimpbet поможет справиться Альянсу профессиональных футболистов.

Для нашей компании представляет интерес не только участие в коммерческих проектах, но и погружение в социальные инициативы, которые направлены на развитие спорта и защиту интересов его ключевых участников. Уверены, что за годы плодотворной работы нам удалось не только сформировать образ надежного партнера, но и в очередной раз подтвердить его, – заключил Константин Гусев.