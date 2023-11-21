Кому достанется последняя путевка на Евро-2024 по итогам отборочного цикла?

В ночь со вторника на среду завершаются квалификационные игры чемпионата Европы по футболу. Olimpbet дает расклады на матчи группы D.

Группа D. Уэльс – Турция. 22 ноября, 01:45 (время Астаны)

Оба матча заключительного игрового дня отборочного цикла Евро-2022, которые имеют турнирное значение, состоятся в группе D. За вторую путевку на континентальное первенство от этого квинтета претендуют сборные Уэльса и Хорватии.

Валлийцы отстают от «шашечных» на два очка, и им для выхода на континентальное первенство необходимо не только самим побеждать уже квалифицировавшуюся в Германию Турцию, но и рассчитывать на осечку хорватов в домашней игре с Арменией.

Понятное дело, «драконы» костьми лягут, но постараются решить свою часть задачи. Тем более, играют они на своем поле, да еще и с немотивированным соперником, которому, ко всему прочему, наверняка еще и постараются отомстить за поражение в первом круге отбора.

Эксперты Olimpbet вполне ожидаемо считают сборную Уэльса фаворитом предстоящего матча в Кардиффе: П1 – 2.35, Х – 3.53, П2 – 2.93. При этом наиболее вероятный счет, по мнению самого популярного букмекера Казахстана, ничья 1:1 с кэфом 6.2.

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Группа D. Хорватия – Армения. 22 ноября, 01:45

У бронзовых призеров ЧМ-2022 шансы занять вторую строчку вроде бы заметно выше, чем у валлийцев. Домашняя победа над давно потерявшей надежду выйти на Евро-2024 Арменией гарантированно обеспечит команду Златко Далича путевкой на турнир в Германии, вне зависимости от исхода встречи Уэльс – Турция.

Однако играть даже вничью балканцам категорически не рекомендуется, ведь если «драконы» окажутся сильнее «янычар» и наберут одинаковое количество очков с хорватами, то британцы опередят в итоговой таблице «пламенных» благодаря дополнительным показателям – результатам личных встреч.

Гостевую дуэль первого круга Хорватия выиграла у Армении со счетом 1:0, а вот единственный матч между этими соперниками в Загребе, пусть и на товарищеском уровне, два с половиной года назад завершился мирным исходом 1:1.

Но сейчас аналитики Olimpbet почти не верят в то, что лишенная турнирной мотивации армянская команда доставит серьезные проблемы «шашечным»: П1 – 1.17, Х – 7.34, П2 – 16.75. Не менее серьезным ожидается перевес хозяева и по угловым: П1 – 1.06, Х – 25, П2 – 11.

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