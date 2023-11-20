Расклады на главный матч в истории сборной Казахстана

Генеральный партнер сборной Казахстана по футболу, Olimpbet, предлагает коэффициенты на заключительную игру отборочного цикла Чемпионата Европы.

Группа Н. Словения – Казахстан. 21 ноября, 01:45 (время Астаны)

Вне всяких сомнений, сборную Казахстана ждет самый важный матч за всю ее историю, ведь в случае выигрыша у Словении наша национальная команда завоюет право выступить в финальной стадии чемпионата Европы.

Однако добиться победы казахстанцам будет очень и очень непросто. Во-первых, встреча пройдет на поле соперника, который заметно выше нас в рейтинге ФИФА (54-е место против 98-го). Во-вторых, словенцы уже обыгрывали нас в квалификации Евро-2024, причем на «Астана Арене».

Ну, и, конечно, не будем забывать про серьезные кадровые потери у команды Магомеда Адиева: травмированы капитан сборной Асхат Тагыберген и лучший бомбардир «ястребов» Бахтиер Зайнутдинов.

В общем, придется невероятно трудно. Но, скажите по правде, разве кто-нибудь верил, что всерьез придется рассуждать о шансах сборной Казахстана сыграть на Евро-2024 в Германии перед последним туром квалификации? Наша команда по ходу отбора не раз заставляла нас верить в чудо, так почему бы не подарить болельщикам его еще раз!

Впрочем, коэффициенты в линии Olimpbet на этот судьбоносный матч складываются в пользу гостей: П1 – 1.46, Х – 4.35, П2 – 7.32. Но не стоит забывать, что в домашней игре с Данией, закончившейся победой Казахстана 3:2, коэффициент на победу нашей сборной был 101.

3 квартиры и 10 тысяч других подарков к Новому году вручит своим клиентам казахстанский букмекер №1. Успейте принять участие в акции «Көп рақмет» от Olimpbet с 15 ноября по 27 декабря 2023 года.

Группа Е. Чехия – Молдова. 21 ноября, 01:45

Сборная Молдовы также приятно удивляет в отборе на Евро-2024, как и команда Казахстана. И она тоже завоюет путевку в Германию в случае победы в заключительном матче квалификации над прямым конкурентом.

Но перед молдаванами стоит аналогичная по сложности задача с той, что предстоит решить казахстанцам: необходимо побеждать в гостях более классного соперника.

Правда, в отличие от нашего двухраундового спора со словенцами, сборная Молдовы не проигрывала чехам на своем поле в первом круге отбора – в Кишиневе была зафиксирована ничья 0:0.

Но и в этом случае аналитики Olimpbet практически не верят в успех андердога, видя в хозяевах безоговорочных фаворитов: П1 – 1.25, Х – 5.96, П2 – 12. И даже крупная победа Чехии котируется ниже, чем исход, при котором гости не проиграют: Ф (-2.5) – 2.7 и Х2 – 4.3 соответственно.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны предлагает акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице «100% CASHBACK». Помните об ответственной игре.