Огненное дерби на десерт к 11-му туру АПЛ

Olimpbet дает расклады на битву соседей по Лондону. Матчем «Тоттенхэм» – «Челси» завершается программа 11-го тура английской Премьер-лиги.

«Тоттенхэм» – «Челси». 7 ноября, 02:00 (время Астаны)

Пока «шпоры» ждут своего матча 11-го тура, в таблице английской Премьер-лиги они с первой строчки опустились на вторую – их обскакал «Манчестер Сити». «Тоттенхэм» вообще мог стать четвертым, но «Арсенал»проиграл «Ньюкаслу», а «Ливерпуль» поделил очки с выходцем из Чемпионшипа «Лутоном», поэтому они и остались позади команды Ангелоса Постекоглу.

Чтобы вернуть себе лидерство в АПЛ, футболистам «хотспур» необходимо обыграть «Челси», переживающий далеко не лучшие времена в своей истории. К зоне вылета «аристократы» находятся сейчас намного ближе, чем к местам, дающим путевки в еврокубки, которые они в этом сезоне и так пропускают.

«Синие», возглавляемые бывшим тренером «шпор» Маурисио Почеттино, проиграли в двух предыдущих турах чемпионата. Уступили они и «Тоттенхэму» в их последней очной встрече, состоявшейся в феврале этого года. Правда, до этого «Челси» не уступал «хотспур» в 13-ти матчах подряд, так что «шпоры» вряд ли могут считать «аристократов» удобным соперником.

Тем не менее эксперты Olimpbet считают, что у хозяев больше шансов стать фаворитами в этом матче: П1 – 2.17, Х – 3.68, П2 – 3.19. Серьезный перевес «Тоттенхэма» ожидается и по угловым: П1 – 1.6, Х – 11, П2 – 2.8. А вот в плане желтых карточек самый щедрый букмекер Казахстана отдает предпочтение «Челси»: П1 – 2.75, Х – 4.5, П2 – 1.95.

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