«Арсенал» и «Барселона» в гостях у голодных

В субботу топ-клубам АПЛ и Ла Лиги предстоит сыграть против мотивированных преследователей.

АПЛ. «Ньюкасл» – «Арсенал». 4 ноября, 23:30 (по времени Астаны)

«Арсеналу» предстоит действительно тяжелый выезд. В предыдущем матче, в рамках Кубка Лиги, «Ньюкасл» в гостях унизил «МЮ» со счетом 3:0 и выглядел при этом командой, готовой к решению самых серьезных задач. Сейчас «сороки» идут на шестом месте с 17 очками, отставая от вторых лондонцев на семь баллов. И в линии казахстанского букмекера №1 Olimpbet можно найти следующие коэффициенты на исходы предстоящего поединка: П1 – 2.82, Х – 3.37, П2 – 2.57.

Единственной проблемой, которая может спутать карты главному тренеру хозяев Эдди Хау, являются травмы. Шесть основных игроков команды в лазарете, в том числе главный бомбардир, швед Александр Исак. А ведь на его счету шесть мячей в шести проведенных матчах.

«Арсенал» выиграл девять из одиннадцати очных встреч против «Ньюкасла» во всех турнирах, причем лондонцы не пропускали в девяти из десяти этих встреч. В линии Olimpbet можно найти ставку на победу гостей с форой (0) по коэффициенту 1.82.

Несмотря на потерю Исака, у хозяев все хорошо с результативностью. В десяти турах «сороки» настреляли уже 26 мячей («Арсенал» – 23). Да, в последних очных матчах «Ньюкаслу» не удается (за одним исключением в сезоне-2022) распечатать ворота лондонцев, но атакующая линия хозяев весьма убедительна.

В то, что в предстоящей дуэли набравший отличную форму «Арсенал» не сможет забить, также не верится. На вариант ставки «обе команды забьют: да» в линии Olimpbet предлагается коэффициент 1.72.

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Ла Лига. 11 тур. «Реал Сосьедад» – «Барселона». 5 ноября, 02:00

Четвертое и пятое места, 24 и 19 очков – это давняя история взаимоотношений, в которой есть немало матчей, победных и для команды из Сан-Себастьяна. Да, три последних очных поединка выиграла «Барселона», но чтобы и сейчас увезти из Страны Басков три очка, подопечным Хави придется быть максимально сконцентрированными.

«Реал Сосьедад» традиционно хорош в игре именно на своем поле. Команда не потерпела ни одного поражения в шести проведенных домашних встречах текущего сезона Ла Лиги. В линии народного букмекера Казахстана Olimpbet варианты исходов матча предлагаются за следующие коэффициенты: П1 – 3.14, Х – 3.49, П2 – 2.25.

В плюс «Барсе» тот факт, что практически все ведущие игроки, что были травмированы, уже готовы выйти на поле. Присутствие в составе Левандовски, Рафиньи и Педри должно добавить гостям фундаментальности в игре. К тому же каталонцам нужно демонстрировать результативную агрессию, чтобы доказать, что поражение от «Реала» не было началом очередного микрокризиса.

Болельщиков наверняка ожидает очень боевой поединок в Сан-Себастьяне. Поэтому в линии Olimpbet можно найти вариант ставки «обе команды забьют и тотал 2,5 бол» по коэффициенту 2.01.

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