«Ордабасы» в финале Кубка сыграют с «Тоболом». Команде нужна ваша поддержка на стадионе!
В финале OLIMPBET-Кубка Казахстана по футболу «Ордабасы» принимают «Тобол».
Матч состоится 4 ноября в 16:00 по местному времени на стадионе «Астана Арена». «Ордабасы» являются действующими обладателями Кубка, а также совсем недавно выиграли свое первое чемпионство в чемпионате. У команды из Шымкента есть все шансы оформить «золотой дубль», обыграв в финале команду из Костаная.
Билеты на финал Кубка доступны по ссылке.
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