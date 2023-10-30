«‎Ордабасы»‎ в финале Кубка сыграют с «‎Тоболом»‎. Команде нужна ваша поддержка на стадионе!

Теги Ордабасы натив Спорт Казахстана

В финале OLIMPBET-Кубка Казахстана по футболу «‎Ордабасы» принимают «‎Тобол».

Матч сос‎тоится 4 ноября в 16:00 по местному времени на стадионе «Астана Арена». «‎Ордабасы»‎ являются действующими обладателями Кубка, а также совсем недавно выиграли свое первое чемпионство в чемпионате. У команды из Шымкента есть все шансы оформить «золотой дубль», обыграв в финале команду из Костаная.

Билеты на финал Кубка доступны по ссылке.

Опубликовал Sports.ru

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