«‎Ордабасы»‎ в финале Кубка сыграют с «‎Тоболом»‎. Команде нужна ваша поддержка на стадионе!

В финале OLIMPBET-Кубка Казахстана по футболу «‎Ордабасы» принимают «‎Тобол».

Матч сос‎тоится 4 ноября в 16:00 по местному времени на стадионе «Астана Арена». «‎Ордабасы»‎ являются действующими обладателями Кубка, а также совсем недавно выиграли свое первое чемпионство в чемпионате. У команды из Шымкента есть все шансы оформить «золотой дубль», обыграв в финале команду из Костаная.

Билеты на финал Кубка доступны по ссылке.