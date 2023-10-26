Боец лиги Top Dog Адильжан Сандибеков о бое Чимаев – Усман: «Камару приятно удивил»

Казахстанский боец лиги кулачных боев Top Dog Адильжан Сандибеков прокомментировал победу Хамзата Чимаева над Камару Усманом на UFC 294.

– Считаешь ли ты справедливой победу Чимаева над Усманом? Многие фанаты говорят, что ничья была бы более честным результатом.

– Усман приятно удивил, я думал, что он доставит Чимаеву куда меньше проблем. Если бы Камару дали больше времени на подготовку или ещё пару дополнительных раундов – даже не знаю, какой бы нас ждал итог. Но победа Чимаева заслуженная, – отметил Сандибеков.

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