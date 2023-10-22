Историческое доминирование и кадровые трудности: аналитика Olimpbet на матчи в евролигах

К «Барселоне» едет удобный «Атлетик», а «Милан» и «Ювентус» готовятся к поединку без ключевых игроков.

Ла Лига. 10 тур. «Барселона» – «Атлетик». 23 октября, 01:00 (по времени Астаны)

Из 25 последних очных матчей между «Барселоной» и «Атлетиком» в 21 выигрывала первая. Так что неудивительно, какая из команд является здесь фаворитом по коэффициентам. Например, в линии самого надежного букмекера Казахстана Olimpbet расклады следующие: П1 – 1.66, Х – 4.18, П2 – 5.17.

Как видим, баски для каталонцев – «клиент» мягкий и удобный. «Барса» же является для «Атлетика» оппонентом ну страсть каким неприятным. К тому же матч пройдет в Барселоне, и гостям в грядущем матче, вероятно, придется терпеть боль. У Olimpbet на этот случай даже подходящий коэффициент: «Барселона» забьет в обоих таймах: да» за 2.46.

Кстати, польская атакующая машина «Барсы» Роберт Левандовский пребывает в полном порядке. И поставить на забитый им в матче мяч можно за 1.96.

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Серия А. 9 тур. «Милан» – «Ювентус». 23 октября, 00:45

У обеих команд перед этой встречей наблюдаются серьезные кадровые потери. С большой долей вероятности у Юве» не сыграют Федерико Кьеза и Душан Влахович – топовые «аттаканте». Также вылетел основной правый защитник Данило…

У «Милана» же вообще в воротах сыграет третий голкипер. Первые два – Майк Меньян и Марко Спортьелло – травмировались, поэтому тренерскому штабу придется выпускать 40-летнего Антонио Миранте. Кипер опытный, в Серии А на его счету 369 поединков. Но в составе «Милана» он выходил на поле лишь раз за последние три сезона.

Вот такие любопытные расклады перед игрой пока что безоговорочного лидера сезона «Милана» (семь побед в восьми турах) с «Юве» (актуально третья строчка, 17 очков, отстает от лидера на четыре балла).

В линии казахстанского букмекера №1, Olimpbet, коэффициенты на исходы поединка неоднозначные: П1 – 2.3, Х – 3.38, П2 – 3.28. Как видим, аналитики не готовы обозначить миланцев в качестве совсем уж безоговорочного фаворита матча. Оно и верно – даже в отсутствие двух лидеров атаки гости способны доставить красно-черным проблем.

Но ментально «Милан» видится все же гораздо более крепким коллективом. Не забывайте, у «Юве» ко всему прочему дисквалифицированы игрок-невидимка Поль Погба за допинг, 22-летний хавбек и едва ли не главная молодая звезда клуба Николо Фаджоли – за совершение ставок у нелегальных букмекеров.

Как минимум победа хозяев с форой (0) видится в этой игре вполне себе страховочным вариантом для ставки. 1.66 – коэффициент небольшой, но достойный.

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