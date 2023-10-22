Ринг-анонсер Брюс Баффер назвал Мухаммада Наимова бойцом из Казахстана. Наимов представляет Таджикистан

Теги UFC Брюс Баффер MMA Sports.ru - Казахстан UFC 294 Спорт Казахстана

Легендарный ринг-анонсер Брюс Баффер допустил оговорку на UFC 294. Баффер назвал бойца Мухаммада Наимова представителем Казахстана: Наимов является гражданином Таджикистана.

Наимов победил Натаниэля Вуда единогласным решением судей. Представитель Таджикистана одержал вторую победу в UFC.

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