Ринг-анонсер Брюс Баффер назвал Мухаммада Наимова бойцом из Казахстана. Наимов представляет Таджикистан
Легендарный ринг-анонсер Брюс Баффер допустил оговорку на UFC 294. Баффер назвал бойца Мухаммада Наимова представителем Казахстана: Наимов является гражданином Таджикистана.
Наимов победил Натаниэля Вуда единогласным решением судей. Представитель Таджикистана одержал вторую победу в UFC.
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