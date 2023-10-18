Станет ли успешным возвращение Бублика?

Турниры серии АТР 250 проходят на этой неделе в Европе. На одном из них после длительного перерыва сыграет сильнейший теннисист Казахстана.

ATP 250 Антверпен. Грегуар Баррер (Франция) – Александр Бублик (Казахстан). 18 октября, 23:30 (время Астаны)

Сегодня на корты возвращается Александр Бублик. Первая ракетка Казахстана не играл три недели после неожиданного поражения в 1/8-й на турнире в Астане. Сам он говорил, что восстанавливается после повреждения кисти. Концовку сезона теннисист доигрывает на харде, который является для него самым любимым покрытием.

На турнире в бельгийском Антверпене Бублик, занимающий 36 место в рейтинге АТР, – третий сеянный после грека Стефаноса Циципаса и немца Яна-Леннарда Штруффа. Он стартует сразу со второго круга – с 1/8-й. А его соперником станет Грегуар Баррер, занимающий 72 место в мировом рейтинге.

Между собой теннисисты играли пять раз, счет 3:2 в пользу казахстанца. К соревнованиям вАнтверпене они подошли с разным бэкграундом. Француз в первом круге не без труда переиграл менее рейтингового колумбийца Даниэля ЭлахиГалана (6:1, 7:6 (7:5). До этого он приехал с топового турнира в Шанхае, который казахстанецпропустил, где во втором круге сумел навязать борьбу второй ракетке мира Карлосу Алькарасу(2:6, 5:7).

Бублик же идет на длительной серии поражений, составляющей восемь матчей. В мировом туре он не может выиграть с тех пор, как в июле в 1/8 финала Уимблдона проиграл пятой ракетке мира Андрею Рублеву. Себе в актив казахстанец может занести только две сентябрьские победы на Кубке Дэвиса за сборную Казахстана.

Решающим фактором в данном матче станет форма Бублика. А оценить ее на данный момент сложно. При оптимальных кондициях казахстанец без труда разберется с Баррером, в противном же случае уверенная игра француза на своей подаче станет для него серьезной проблемой.

Эксперты Olimpbet не видят в этом матче однозначного фаворита – П1 – 1.8, П2 –1.95. На то, что Бублик выиграет в двух сетах, предлагается неплохой коэффициент – 3.15.

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Хольгер Руне (Дания) – Миомир Кецманович(Сербия). ATP 250 Стокгольм. 18 октября, 23:20

А на турнире в Швеции главный фаворит – 20-летний Хольгер Руне. Шестая ракетка мира из Дании пропустил первый круг и во втором сыграет с Миомиром Кецмановичем, занимающим 53 место в рейтинге АТР.

Руне в Стокгольме защищает титул прошлогоднего чемпиона. Сделать это будет непросто, так как теннисист не показывает результатов уже несколько месяцев. Проиграв в июле в четвертьфинале Уимблдона, Руне никак не может выиграть на одном турнире более двух матчей подряд.

Кецманович же пусть и находится вне топ-50, но в Стокгольме уже успел разогреться. В первом матчеон уверенно обыграл местного представителя Карла Фриберга (6:4, 6:2). При этом серб стабильно проигрывает соперникам, которые выше него рейтингом. И хард не является его коронным покрытием.

Аналитики Olimpbet считают, что мастерство и высокая мотивация сыграют в пользу Руне – П1 – 1.64, П2 – 2.22. Коэффициент на то, что Кецманович сотворит сенсацию и выбьет действующего чемпиона в двух сетах, составляет 3.6.

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