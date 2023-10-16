Потеряет ли первые очки Португалия и сохранит ли шансы на Евро-2024 Швеция?

Olimpbet предлагает аналитику к самым интересным матчам понедельника в рамках отборочного турнираконтинентального первенства по футболу.

Евро-2024. Квалификация. 8-й тур. Группа J. Босния и Герцеговина – Португалия. 17 октября, 00:45 (время Астаны)

Португальцы первыми среди всех обеспечили себе участие в Евро-2024 по спортивному принципу. Команда Роберто Мартинеса вообще пока не потеряла ни одного очка в текущем отборочном цикле, а первые голы пропустила только в матче предыдущего тура со Словакией.

Может показаться, что у «европейских бразильцев» не осталось мотивации на оставшиеся три тура квалификации. В отличие от сборной Боснии и Герцеговины, которая ведет отчаянную битву за вторую путевку в финальную часть континентального первенства с командами Словакии, Люксембурга и Исландии. При этом боснийцы в этом заочном споре отнюдь не выглядят фаворитами.

Однако Португалия наверняка захочет единственной пройти квалификацию Евро-2024 без потерь. А в игре против балканских «драконов» у Криштиану Роналду и Ко есть все предпосылки для того, чтобы продлить свою победную серию.

В истории противостояния этих соперников, насчитывающей пять матчей, сборная Боснии и Герцеговины не смогла ни разу выиграть у команды Португалии – одна ничья при четырех поражениях, два из которых были крупными.

И на этот раз эксперты Olimpbet считают португальцев безоговорочными фаворитами выездной для них встречи: П1 – 6.58, Х – 4.39, П2 – 1.52. Столь же явный перевес гостей ожидается и по угловым: П1 – 4.4, Х – 10.5, П2 – 1.33.

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Группа F. Бельгия – Швеция. 17 октября, 00:45

«Красные дьяволы», как и португальцы, также уже могут присматривать себе отели и тренировочные базы в Германии, где пройдет финальная стадия Евро-2024. А вот у «тре крунур» остаются лишь теоретические шансы на то, чтобы поехать на континентальное первенство в качестве участников.

При этом даже три победы в трех оставшихся матчах квалификации не гарантируют сборной Швеции путевку в основной турнир. Ей необходимо, чтобы еще теряла очкиАвстрия, которой осталось сыграть с Азербайджаном и Эстонией.

В общем, с большой долей вероятности ближайший чемпионат Европы пройдет без шведов, а по итогам матча в Брюсселе они могут лишиться даже математических надежд на поездку в Германию.

Аналитики Olimpbet полагают, что у хозяев предстоящего противостояния шансов на благоприятный исход несоизмеримо больше, чем у гостей: П1 – 1.65, Х – 4.11, П2 – 5.21. Столь же явным фаворитом, по мнению самого надежного букмекера Казахстана, сборная Бельгии выглядит и по ожидаемым угловым: П1 – 1.34, Х – 9.75, П2 – 4.4.

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