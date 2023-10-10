Непростой выезд для «Ак Барса» и важнейшее сражение для «Салавата Юлаева»

Olimpbet предлагает аналитику к матчам среды в КХЛ. «Адмирал» во Владивостоке примет гостей из Казани, а в Уфе встретятся местный «Салават Юлаев» и «Автомобилист» из Екатеринбурга.

«Адмирал» (Владивосток) – «Ак Барс» (Казань). 10 октября, 15:30 (время Астаны)

Для полуфиналиста Востока минувшего сезона Континентальной хоккейной лиги новый регулярный чемпионат складывается пока не лучшим образом. «Адмирал» сейчас находится за пределами зоны плей-офф, набрав всего 12 очков в 15-ти проведенных матчах.

Что касается ближайшего соперника «моряков», то «Ак Барс», уже успевший стать обладателем Кубка Открытия, привычно находится в верхней части турнирной таблицы конференции, по потерянным баллам деля лидерство с магнитогорским «Металлургом».

Казанцы априори выглядят фаворитами встречи с «Адмиралом», однако не стоит забывать, насколько трудно дается выезд на Дальний Восток любой команде лиги. К тому же «моряки» уже продемонстрировали, что могут достойно противостоять «барсам». Полуфинал Кубка Гагарина-2023 это подтвердил.

Однако эксперты Olimpbet считают, что у клуба из столицы Татарстана прекрасные шансы увезти два очка из Владивостока: Победитель матча: «Адмирал» – 2.45, «Ак Барс» – 1.55. Сама же игра на «Фетисов Арене» ожидается не особо результативной: Тот (4.5) М – 1.68, Б – 2.17.

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«Салават Юлаев» (Уфа) – «Автомобилист» (Екатеринбург). 10 октября, 20:00

В начале «регулярки» клуб из Екатеринбурга смотрится намного увереннее своего ближайшего соперника. «Автомобилист» ожидаемо расположился в лидирующей группе коллективов Восточной конференции, тогда как «Салават Юлаев» то покидает зону плей-офф, то возвращается в нее. А в случае поражения от уральцев уфимцы снова могут оказаться за пределами кубковой восьмерки.

Матч с «Автомобилистом» очень важен для главного тренера «юлаевцев» Виктора Козлова. Клубное руководство не особо довольно его работой, и если СЮ во второй раз за сезон проиграет екатеринбуржцам на родном льду, Виктор Николаевич запросто может быть уволен со своего поста.

Аналитики Olimpbet не видят явного фаворита в предстоящей встрече, отдавая совсем мизерное предпочтение хозяевам: Победитель матча: «Салават Юлаев» – 1.89, «Автомобилист» – 1.9. Вероятность овертайма оценивается самым надежным букмекером Казахстан коэффициентом 1.27.

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