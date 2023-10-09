Сразу два розыгрыша призов на канале Olimpbet Playсмотрите сегодня!

Olimpbet подтверждает статус самого щедрого букмекера страны. Не пропустите прямые эфиры для фанатов киберспорта и казахстанского футбола в 19:00и 20:00.

9 октября Olimpbet подведет итоги акции для поклонников киберспорта MAJOR UPGRADE GоGоGо. В прямом эфире канала Olimpbet Play будут разыграны топовый ПК Acer Predator, ноутбук Asus ROG Strix G15, консоль Steam Deck, шлем виртуальной реальности, iPhone 14 Pro, гарнитура от Kingston и море фрибетов.

Присоединяйтесь к розыгрышу призов MAJOR UPGRADE GоGоGо в 19:00.

Также Olimpbet продолжает акцию «Гонка за мечтой» с призовым фондом 70 миллионов тенге. Ежемесячно самый щедрый букмекер страны разыгрывает по 3 миллиона тенге, премиальную технику, фрибеты и сувениры от любимых клубов.

9 октября, в 20:00, состоится шестой розыгрыш. Чтобы не пропустить его, подключайтесь к прямому эфиру на YouTube-канале Olimpbet Play.

«Гонка за мечтой» – масштабная акция от самогонадежного букмекера Казахстана. Чтобы принять в ней участие, нужно делать ставки на любое отечественное футбольное событие до 31 октября 2023 года.

Важные условия:

– сделайте ставку в приложении или на сайте Olimpbet.kz(ординар или экспресс) на матч казахстанского футбола или футзала;

– сумма ставки должна быть не менее 3000 тенге, с коэффициентом от 1.5.

Подробные правила – на странице акции.

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