Топовые наездники выступят в Алматы на чемпионате по байге

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7 октября в 12:00 на алматинском ипподроме стартует финал чемпионата Казахстана по байге. Вход – свободный.

 

Традиционно мероприятие организовано «Федерацией байге» Казахстана при поддержке генерального спонсора – компании Olimpbet. Призовой фонд чемпионата – свыше 82 млн тг.

В финальных заездах примут участие победители отборочных этапов со всего Казахстана. Они сразятся в дисциплинах кунан байге, топ байге и аламан байге.

Для зрителей мероприятия приготовлена не только насыщенная спортивная программа, но и масса развлечений. В их числе выступления – Асылбека Енсепова, Медеу Арынбаева и Азимбека Байлина. А также конкурс национального костюма и розыгрыш призов от Olimpbet.

Чемпионат Республики Казахстан по байге – Olimpbet состоится в субботу, 7 октября, на ипподроме Алматы. Адрес: ул. Омарова 10А. Начало – 12:00. Вход – бесплатный.

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